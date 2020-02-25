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Макей рассказал, почему упал экспорт Беларуси
25.02.2020 14:44 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Потери от загрязненной российской нефти, ограничения на вывоз нефтепродуктов, налоговый маневр в РФ – такие факторы привели к снижению экспорта Беларуси более чем на 2 млрд долларов.
Об этом заявил глава МИД страны Владимир Макей на расширенном заседании коллегии МИД 25 февраля в Минске.
По его словам, «на показателях экспорта сказалось изменение условий торговли» с РФ.
На протяжении всего прошлого года белорусский экспорт заметно снижался. Так, по данным за 10 месяцев прошлого года он снизился на 1,62%.
По словам министра, в МИД прекрасно осознают, что на данном этапе приоритетом их работы является внешнеэкономическое направление. «К сожалению, результаты внешней торговли по итогам 2019 года во многом контрастируют с внешнеполитическими результатами», - отметил Макей.
«Прирост по остальной номенклатуре продукции составил $1 млрд 84 млн, или 4,3%. Вроде неплохой показатель, однако этого хватило для компенсации только 52,8% потерь в нефтяной сфере», - пояснил он. При этом Беларусь четко выполняла обязательства в рамках стратегического партнерства с Россией.
«Для выхода на установленный главой государства параметр экспорта товаров и услуг - 105,4% - нам необходимо было обеспечить рост по товарам на 4%. По факту экспорт товаров составил 32,9 млрд долларов и уменьшился на 2,9%, или на 970,5 млн долларов», - сказал министр.
В заседании участвовал премьер-министр страны Сергей Румас, послы Беларуси в России, Украине, Польше, Вьетнаме. Чиновники и политики разбирались разобраться в причинах и обстоятельствах складывающейся ситуации, выработаны пути ее разрешения.
По мнению главы МИД, в ближайшее время «количество вызовов на внешнеэкономическом направлении будет только возрастать».
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Потери от загрязненной российской нефти, ограничения на вывоз нефтепродуктов, налоговый маневр в РФ – такие факторы привели к снижению экспорта Беларуси более...
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