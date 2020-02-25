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Макей рассказал, почему упал экспорт Беларуси

25.02.2020 14:44 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Потери от загрязненной российской нефти, ограничения на вывоз нефтепродуктов, налоговый маневр в РФ – такие факторы привели к снижению экспорта Беларуси более чем на 2 млрд долларов.

Об этом заявил глава МИД страны Владимир Макей на расширенном заседании коллегии МИД 25 февраля в Минске.

По его словам, «на показателях экспорта сказалось изменение условий торговли» с РФ.

На протяжении всего прошлого года белорусский экспорт заметно снижался. Так, по данным за 10 месяцев прошлого года он снизился на 1,62%.

По словам министра, в МИД прекрасно осознают, что на данном этапе приоритетом их работы является внешнеэкономическое направление. «К сожалению, результаты внешней торговли по итогам 2019 года во многом контрастируют с внешнеполитическими результатами», - отметил Макей.

«Прирост по остальной номенклатуре продукции составил $1 млрд 84 млн, или 4,3%. Вроде неплохой показатель, однако этого хватило для компенсации только 52,8% потерь в нефтяной сфере», - пояснил он. При этом Беларусь четко выполняла обязательства в рамках стратегического партнерства с Россией.

«Для выхода на установленный главой государства параметр экспорта товаров и услуг - 105,4% - нам необходимо было обеспечить рост по товарам на 4%. По факту экспорт товаров составил 32,9 млрд долларов и уменьшился на 2,9%, или на 970,5 млн долларов», - сказал министр.

В заседании участвовал премьер-министр страны Сергей Румас, послы Беларуси в России, Украине, Польше, Вьетнаме. Чиновники и политики разбирались разобраться в причинах и обстоятельствах складывающейся ситуации, выработаны пути ее разрешения.

По мнению главы МИД, в ближайшее время «количество вызовов на внешнеэкономическом направлении будет только возрастать».

История о загрязненной нефти началась с того, что 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества «черного золота» из России. Сначала на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям.

Вопрос о методах компенсации за потери, вызванные загрязненной нефтью из России, обсуждался вице-премьерами обеих стран Игорем Ляшенко и Дмитрием Козаком на переговорах в Москве 17 января. 

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил 27 января, что Москва ждет от Минска документальные подтверждения об ущербе от загрязненной российской нефти для выплаты компенсации.

При этом стороны пока так и не пришли к единому решению по вопросу стоимости на прокачку нефти на территории Беларуси. Переговоры между Минском и Москвой приостановлены, в том числе, из-за отсутствия договоренностей по компенсации «грязной» нефти.

Беларусь и Россия находятся в стадии конфликта из-за поставок нефти. Лукашенко перед встречей с Путиным провел совещание по нефти и газу, Беларусь активно ищет альтернативные российским источники поставок. Кроме того, в подвешенном состоянии и, возможно, заморожены переговоры об углубленной интеграции. Они держались в тайне от белорусского общества и стали причиной серии акций протеста в Минске.

7 февраля в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина - сначала в формате один на один, а затем в расширенном. Россия будет поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года

Во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» 4 февраля Александр Лукашенко заявил, что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом. Но не выполняет своих обещаний.

С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена из-за отсутствия договоренностей по стоимости, а непрерывная партия перестала поступать 31 декабря. Нагрузка на белорусские НПЗ была снижена до технического минимума. После того как Россия прекратила поставки нефти, Беларусь приостановила экспорт всех видов нефтепродуктов.

 
Теги: Минск
 
 
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Потери от загрязненной российской нефти, ограничения на вывоз нефтепродуктов, налоговый маневр в РФ – такие факторы привели к снижению экспорта Беларуси более...
 
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