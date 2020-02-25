Евродепутат Ауштрявичюс: Призываю власти Беларуси не применять статью 328

Источник материала: Tut.by

Постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс во время рабочего визита делегации евродепутатов в Минск призвал власти Беларуси остановить применение статьи 328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот наркотиков).



Фото: Facebook Пятраса Ауштрявичюса

— Эта статья, в первую очередь, направлена на подростков, и она не дает развивать свободу в обществе, — заявил евродепутат.

Представители делегации Европарламента, в которую вошли Вальдемар Томашевски, Карин Карлсбро и Пятрас Ауштрявичюс также прокомментировали приговор анархистам Никите Емельянову и Ивану Комару за акции возле СИЗО.

— Мы получили информацию об этой ситуации и будем ее изучать. Европейский союз всегда обращает внимание на вопрос прав человека и на то, чтобы эта ситуация улучшалась. Детали этих дел мы будем еще изучать, Европарламент будет высказываться на эту тему. Шесть или семь лет назад ситуацию с политзаключенными [в Беларуси] была намного хуже, — заявил Томашевски.

Евродепутат также обратил внимание на то, что избирательное законодательство Беларуси, как не единожды отмечали европейские чиновники, должно быть изменено, а оппозиция должна иметь доступ к госСМИ.

— Мы понимаем, что со стороны наших собсеседников [белорусских властей] это чувствительные вопросы, но мы надеемся, что они понимают наши ожидания для позитивных изменений в двусторонних отношений, — отметил Вальдемар Томашевски.