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Беларусь в марте начнет импорт нефти по нефтепроводу «Одесса - Броды»

25.02.2020 15:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поставки нефти на белорусские НПЗ из Украины по нефтепроводу «Одесса — Броды» начнутся в марте. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

«Поставки по „Одесса — Броды“ начнутся в ближайшее время, в марте. Объем — несколько танкеров», — сказал Сизов (цитата по ТАСС). По его словам, возможна закупка как азербайджанской, так и российской нефти. «Объем определяем исходя из остатков ресурсов на НПЗ и исходя из факта поставки нефти железнодорожным и трубопроводным транспортом из России», — сказал топ-менеджер «Белнефтехима».

С начала этого года нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают на половину своей мощности в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с российскими поставщиками: Минск и Москва спорили по поводу размера премии, которую Беларусь выплачивает российским нефтяным компаниям.

НПЗ за два первых месяца текущего года планируют переработать около 1,8 млн тонн нефти, сообщил Сизов. Хотя изначально планировалось потребить около 4 млн тонн.

В «Белнефтехиме» не видят для себя рисков при обеспечении нефтепродуктами внутреннего рынка и поставок внешним потребителям.

— Надежно обеспечивается внутренний рынок. Мы не видим каких-то предпосылок, чтобы у нас возникла ситуация с прерыванием поставок нефтепродуктов, в том числе и на экспорт. Ситуация стабильная и прогнозируемая, — сказал Сизов.

В январе-феврале нефть в Беларусь поставляли только российские компании Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко. Они планировали поставить 950 тыс тонн нефти. Беларусь также закупила 86 тысяч тонн норвежской нефти. Кроме того, «Белоруснефть» поставляет свое сырье на НПЗ, хотя ранее его экспортировала. 11 февраля «Белнефтехим» сообщил о заборе технологической нефти из системы нефтепроводов «Дружба» для поставок на НПЗ.

20 февраля Беларусь объявила о покупке в марте двух танкеров российской нефти через Литву.

25 февраля стало известно, что российская трубопроводная монополия «Транснефть» приняла от нескольких нефтяных компаний заявки на март для поставки нефти на белорусские НПЗ.

 
Теги: Минск
 
 
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С начала этого года нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают на половину своей мощности в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с...
 
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