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Кто стоит за новым жестким дискаунтером «Грошык»?

25.02.2020 16:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За выходом на рынок Беларуси нового жесткого дискаунтера «Грошык» стоит компании «Евроторг», владелец крупнейшей белорусской розничной сети «Евроопт», сообщили TUT.BY участники рынка.


Фото: пресс-служба компании

— Управляющая компания «Грошыка» называется ООО «Клондайк Ритейл», это дочернее предприятие «Евроторга». В будущем магазины под товарным знаком «Грошык» будут развиваться на базе уже существующих помещений. Упор в них будет делаться на максимально низкие цены — ниже, даже, чем в их «Хите». А ставка — на товары белорусского производства. Основатели компании ставят перед собой задачу потеснить российские дискаунтерные сети, которые сегодня имеют очень сильные позиции в регионах, — говорит собеседник.

Напомним, первый магазин сети жестких дискаунтеров «Грошык» откроется 25 февраля в Слониме на улице Брестской, 42А. Раньше здесь был магазин «Евроопт». Компания продекларировала, что развитие новой сети начнет с районных центров. Ритейлер рассчитывает охватить региональные города с населением около 50 тысяч человек. После этого «Грошык» может прийти в Минск и областные центры. Магазин в Слониме станет пилотным.

Новый ритейлер позиционирует себя как жесткий дискаунтер. То есть на полках обещают товары по низким ценам за счет сокращения издержек: небольшое количество персонала, ограниченный ассортимент, простое оборудование.

«Евроторг» является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с 19% долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). Ежедневно магазины сети обслуживают около 1 миллиона покупателей в 323 населенных пунктах Беларуси. Также компания развивает крупнейший сервис по доставке продуктов питания в СНГ с более чем 3,6 млн заказов в 2019 году.

 
Теги: Минск
 
 
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За выходом на рынок Беларуси нового жесткого дискаунтера «Грошык» стоит компании «Евроторг», владелец крупнейшей белорусской розничной сети «Евроопт», сообщили...
 
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