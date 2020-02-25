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Евродепутат: За закрытие БелАЭС будем собирать подписи по всему ЕС

25.02.2020 16:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Литве создано «Движение против Островецкой АЭС», которое будет собирать во всех странах Евросоза подписи под петицией за закрытие БелАЭС и запрет импорта произведенной на ней электроэнергии в ЕС. Об этом во время рабочего визита в Минск заявил постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Ауштрявичюса, «Движение против Островецкой АЭС» организовано гражданами Литвы. Его почетным председателем является профессор Витаутас Ландсбергис.

— АЭС в Островце вызывает много беспокойства. Место для строительства было выбрано неудачно, то, как велось строительство, вызывало критику и беспокойство. Островецкая АЭС — это риск для региона, Европы и, возможно, для всего мира. Призываем гражданское общество в Беларуси также на это отреагировать, присоединиться к нашим петициям. Важно проявить солидарность и добиваться изменений к лучшему, не оставаться слепыми к тем проблемам, которые есть, — сказал Ауштрявичюс.

Другой представитель делегации от Европарламента Вальдемар Томашевски заявил, что снести БелАЭС, которая вот-вот запустится, невозможно, поэтому в ЕС продолжат диалог с белорусской стороной, чтобы снизить все риски и усилить безопасность станции.

— Я был тем депутатом, который еще в 2011 году написал письменное обращение в Европарламент относительно того, что строительство атомной станции в Островце вызывает большое беспокойство. Когда сейчас станция уже построена, сложно на это как-то реагировать, но мы хотим об этом говорить. Мы понимаем, что так просто снести станцию уже невозможно, поэтому мы продолжим говорить об этом и в Минэнерго Беларуси, — заявил Вальдемар Томашевски.

Евродепутат отметил, что сейчас главная задача — найти технологичные способы уменьшения рисков.

 
Теги: Минск
 
 
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В Европарламенте считают, что Островецкая АЭС - это риск для региона, Европы и, возможно, для всего мира.
 
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