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Беларусь и Россия подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть по 15 долларов за баррель

25.02.2020 16:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь и Россия подписали протокол, предусматривающий компенсации издержек за поставки загрязненной российской нефти по трубопроводу «Дружба» из расчета 15 долларов за баррель. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

— Сейчас ведется активная работа, подписан уже протокол о том, что российская сторона готова компенсировать, и ведется работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода, — сказал Сизов (цитата по interfax.by)

Он уточнил, что «речь идет о сумме по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в эту историю с „грязной“ нефтью, — это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии».

— Из открытых источников стало известно, что они получили компенсацию в размере 15 долларов на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики, — пояснил замглавы «Белнефтехима».

Ранее «Транснефть» объявила о готовности возместить 15 долларов за каждый «грязный» баррель и зарезервировала для этого 23 млрд российских рублей. Однако претензии европейских покупателей достигают 30−40 долларов за баррель.

Так называемая «грязная» российская нефть в апреле 2019 года оказалась в нефтепроводе «Дружба» и на некоторое время парализовала работу нефтехимической отрасли. Издержки понесли НПЗ и белорусский оператор нефтепровода «Дружба». Власти Беларуси требовали от Москвы компенсации за доставленные неудобства и потери. Но Россия не спешила с расчетами, ссылаясь на завышенные требования Минска.

В январе 2020 года Минск и Москва договорились о методике компенсации за «грязную» российскую нефть.

Позже посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что расчеты Минска по компенсации за «грязную нефть» должны быть убедительны и поддержаны экспертным сообществом, тогда их примет российская сторона.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее «Транснефть» объявила о готовности возместить 15 долларов за каждый «грязный» баррель и зарезервировала для этого 23 млрд российских рублей. Однако претензии...
 
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