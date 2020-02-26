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Готовый дом за $52,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово

26.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

По цене столичной «однушки» можно купить готовый коттедж в пешей доступности от водохранилища Крылово. Площадь строения – более 200 квадратных метров, цена объекта – $ 52,3 тыс. Подробности – в репортаже Realt.by.

Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово

Необычный дом находится в садовом товариществе «Белмонэф» возле деревни Черемуха. Прямо к участку ведет асфальтированная дорога, вокруг лес и новая коттеджная застройка. Никаких привычных дач здесь нет, по соседству современные коттеджи и добротные дома. Нарезка участков, как в деревне – примерно по 15 соток. До метро ходит автобус, в 1,5 км от участка работает «Евроопт». Со слов специалиста по недвижимости, в данный момент ведется сбор документов о переводе дачного кооператива в разряд населенных пунктов, возможно, уже скоро здесь можно будет получить деревенскую прописку.

Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово

Двухуровневый коттедж – симбиоз каркасного и блочного домостроения. Жилая часть – деревянно-каркасная с кирпично-плиточной облицовкой. В наличии три небольшие спальни, два санузла, кухня-столовая и три открытые террасы. Внутренняя и внешняя отделка выполнены на 100%. Коммуникации (электричество, вода и центральная канализация) введены в дом. Отопление планируется твердым топливом или электричеством.

Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово

Блочная часть представляет собой гостиную с панорамным остеклением. Площадь помещения – 63 «квадрата». В планах собственника было обустроить здесь бассейн с видом на деревню, но пока это просто комната для отдыха. Гостиная имеет полукруглую форму с огромными окнами в пол, отсюда – в помещении много света и воздуха. Отделка выполнена в смелых оттенках, стены украшает лепнина. Площадь блочной части -  9,5 на 7,25 метра, плюс гараж.

Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово

Площадь строения с учетом террасы - порядка 200 квадратных метров. Однако при необходимости продавец готов увеличить размеры жилой части, накрыв террасу крышей из металлочерепицы с утеплением. Кроме того, потенциал в участке – на территории есть место для строительства бани, беседки или мастерской.

Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово

Купить коттедж с отделкой и коммуникациями в СТ «Белмонэф» можно за $ 52,3 тыс. Для сравнения – цены голых участков здесь варьируются от $16 тыс. до $25 тыс. Других готовых для проживания объектов ни в садовом товариществе, ни в соседней деревне Черемуха на продажу не выставлено.

Готовый дом за ,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово

 
 
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По цене столичной «однушки» можно купить готовый коттедж в пешей доступности от водохранилища Крылово. Площадь строения – более 200 квадратных метров, цена объекта...
 
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