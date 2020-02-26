Готовый дом за $52,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово

Необычный дом находится в садовом товариществе «Белмонэф» возле деревни Черемуха. Прямо к участку ведет асфальтированная дорога, вокруг лес и новая коттеджная застройка. Никаких привычных дач здесь нет, по соседству современные коттеджи и добротные дома. Нарезка участков, как в деревне – примерно по 15 соток. До метро ходит автобус, в 1,5 км от участка работает «Евроопт». Со слов специалиста по недвижимости, в данный момент ведется сбор документов о переводе дачного кооператива в разряд населенных пунктов, возможно, уже скоро здесь можно будет получить деревенскую прописку.