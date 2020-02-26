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Готовый дом за $52,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
26.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
По цене столичной «однушки» можно
Необычный дом находится в садовом товариществе «Белмонэф» возле деревни Черемуха. Прямо к участку ведет асфальтированная дорога, вокруг лес и новая коттеджная застройка. Никаких привычных дач здесь нет, по соседству современные коттеджи и добротные дома. Нарезка участков, как в деревне – примерно по 15 соток. До метро ходит автобус, в 1,5 км от участка работает «Евроопт». Со слов специалиста по недвижимости, в данный момент ведется сбор документов о переводе дачного кооператива в разряд населенных пунктов, возможно, уже скоро здесь можно будет получить деревенскую прописку.
Двухуровневый коттедж – симбиоз каркасного и блочного домостроения. Жилая часть – деревянно-каркасная с кирпично-плиточной облицовкой. В наличии три небольшие спальни, два санузла, кухня-столовая и три открытые террасы. Внутренняя и внешняя отделка выполнены на 100%. Коммуникации (электричество, вода и центральная канализация) введены в дом. Отопление планируется твердым топливом или электричеством.
Блочная часть представляет собой гостиную с панорамным остеклением. Площадь помещения – 63 «квадрата». В планах собственника было обустроить здесь бассейн с видом на деревню, но пока это просто комната для отдыха. Гостиная имеет полукруглую форму с огромными окнами в пол, отсюда – в помещении много света и воздуха. Отделка выполнена в смелых оттенках, стены украшает лепнина. Площадь блочной части - 9,5 на 7,25 метра, плюс гараж.
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По цене столичной «однушки» можно купить готовый коттедж в пешей доступности от водохранилища Крылово. Площадь строения – более 200 квадратных метров, цена объекта...
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