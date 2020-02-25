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Беларусь может получить за «грязную» нефть из России более 60 млн долларов
25.02.2020 23:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 февраля Беларусь и Россия подписали протокол о компенсации издержек за поставки загрязненной российской нефти по трубопроводу «Дружба». В «Белнефтехиме» назвали объемы нефти, за которую может быть получена компенсация.
Зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов
Пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко объяснил
Напомним, «грязная» российская нефть
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25 февраля Беларусь и Россия подписали протокол о компенсации издержек за поставки загрязненной российской нефти по трубопроводу «Дружба». В «Белнефтехиме»...
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