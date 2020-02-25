Беларусь может получить за «грязную» нефть из России более 60 млн долларов

Источник материала: Tut.by

25 февраля Беларусь и Россия подписали протокол о компенсации издержек за поставки загрязненной российской нефти по трубопроводу «Дружба». В «Белнефтехиме» назвали объемы нефти, за которую может быть получена компенсация.



Фото: transoil.by

Зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявил , что компенсация за поставки «грязной» нефти будет из расчета 15 долларов за баррель. Он уточнил, что «речь идет о сумме по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в эту историю с „грязной“ нефтью, — это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии».

Пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко объяснил РБК , что речь идет о компенсации за 563 тысячи тонн нефти, которую успел переработать Мозырский НПЗ. Таким образом, Беларусь может получить от «Транснефти» 61,6 млн долларов. По словам Тищенко, переговоры о каких-то дополнительных выплатах не ведутся. В «Транснефти» на запрос журналистов не ответили.

Напомним, «грязная» российская нефть оказалась в нефтепроводе «Дружба» и на некоторое время парализовала работу нефтехимической отрасли в апреле 2019 года. Издержки понесли НПЗ и белорусский оператор нефтепровода «Дружба». Власти Беларуси требовали от Москвы компенсации за доставленные неудобства и потери. Стороны договорились о методике компенсации за «грязную» российскую нефть только в январе 2020 года.