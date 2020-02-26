В Гродно наградили лауреатов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 года

Источник материала: Вороновская газета

Гродно наградили лауреатов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 года" width="596" height="361">



15 предприятий Гродно и Гродненской области удостоены звания лауреатов. Утверждены лауреаты конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 года постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь № 75 от 31 декабря 2019 года.

Церемония награждения прошла в рамках сессии областного Совета депутатов, на которой были рассмотрены итоги работы области за 2019 год и перспективные задачи на 2020 год. В заседании приняли участие руководство области, члены областного исполнительного комитета, руководители структурных подразделений облисполкома, депутатский корпус.

Поздравляя лауреатов с заслуженными наградами, председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов отметил, что конкурсы в области качества, проходящие в стране, имеют особое значение. Сегодня как никогда важно отметить и поддержать те предприятия, которые, невзирая на трудности, обеспечивают устойчивое развитие национальной экономики, продвигают отечественные товары в Беларуси и за ее пределами, поддерживают высочайшую марку «Белорусское качество».

В 2019 году традиционно свою продукцию на конкурс представили такие предприятия пищевой промышленности, как Волковысское ОАО «Беллакт», ОАО «Волковысский мясокомбинат», ОАО «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», СПК «Прогресс-Вертелишки».

В номинации «Продукция производственно-технического назначения» звания лауреатов удостоены предприятия-флагманы нашего региона ОАО «Гродно Азот», ОАО «Красносельскстройматериалы», а также ОАО «Лидский завод электроизделий», СООО «Бел-Пласт интернешнл», ПТУП «ЦВЕТЛИТ» ОО «Белорусское общество глухих».

В номинации «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» среди предприятий, регулярно принимающих участие в конкурсе, такие как ОАО «Слониммебель», ОАО «Лакокраска» г.Лида, ОАО «Новогрудский завод металлоизделий». Есть и те, кто впервые решил попробовать свои силы – производственно-торговое унитарное предприятие «Азотхимфортис», которое представило на суд антифриз «FORTISANTIFREEZEG12 минус 35» класса премиум.

В номинации «Услуги населению» два года подряд лауреатом становится предприятие общественного питания ЧТУП «Лебовски» г.Лида, которое предоставляет очень интересный спектр услуг – кейтеринговое обслуживание (организация торжеств и сервис на территории заказчика). В этом году это предприятие удостоилось также специальной награды «Лучший в регионе».

От имени организаторов конкурса Владимир Кравцов поздравил лауреатов с высокой оценкой их деятельности и пожелал дальнейших успехов и процветания.

ВЛАДИМИР САМОЙЛИК

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by