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Сырьевые зоны и закрепление кадров на селе. Лукашенко подписал указ о развитии АПК Витебщины
26.02.2020 08:08 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко подписал указ № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области»,
Организации, включенные в сырьевую зону, будут проводить единую производственную, финансовую учетную политику.
Указ предусматривает механизмы урегулирования финансовых отношений между субъектами хозяйствования (реструктуризация обязательств между предприятиями и их кредиторами).
Документ также содержит меры по закреплению кадров на селе, поддержке молодых специалистов.
Напомним, состоянию АПК в Витебской области Александр Лукашенко в последнее время уделяет особое внимание. 28 января президент
В Витебской области, напомним, зарплаты и небольшие, и платят их в некоторых организациях
— Как информирует Белстат, 37% работников села (Витебской области. — Прим.) получают зарплату ниже 500 рублей, а 40 организаций даже не могут обеспечивать ее регулярную и самостоятельную выплату. Притом у меня складывается мнение, что когда мы говорим 500 рублей, это у некоторых хозяйств начисленная зарплата, а выдаете вы ее по частям — по 100−150 рублей. И считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете? — спросил президент.
На совещании выяснилось, что сумма долгов области составляет 3 млрд рублей. В правительстве считают, что погасить их предприятия не смогут. Президент потребовал, чтобы долги все-таки возвращали.
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Организации, включенные в сырьевую зону, будут проводить единую производственную, финансовую учетную политику.
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