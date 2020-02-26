Сырьевые зоны и закрепление кадров на селе. Лукашенко подписал указ о развитии АПК Витебщины

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал указ № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области», сообщает пресс-служба президента.



Фото: Глеб Малофеев

Указ направлен на то, чтобы увеличить объем выпуска сельхозпродукции и загрузить перерабатывающие производства региона. Для этого Витебскому облисполкому предоставлено право по согласованию с Советом министров формировать сырьевые зоны и агропромышленные объединения с участием организаций, осуществляющих деятельность по переработке и производству сельскохозяйственной продукции.

Организации, включенные в сырьевую зону, будут проводить единую производственную, финансовую учетную политику.

Указ предусматривает механизмы урегулирования финансовых отношений между субъектами хозяйствования (реструктуризация обязательств между предприятиями и их кредиторами).

Документ также содержит меры по закреплению кадров на селе, поддержке молодых специалистов.

Напомним, состоянию АПК в Витебской области Александр Лукашенко в последнее время уделяет особое внимание. 28 января президент провел совещание по вопросам развития аграрного сектора экономики в северном регионе. В конце ноября 2019 года Лукашенко также обсуждал эти же проблемы . Ему предложили создать на Витебщине суперкрупный холдинг, который бы занял две трети территории области, но Александр Лукашенко со скепсисом отнесся к этой идее. Также он отметил низкую инвестиционную активность, падение экспортного потенциала и, как результат, ухудшение финансового состояния предприятий в Витебской области.

В Витебской области, напомним, зарплаты и небольшие, и платят их в некоторых организациях по частям и с задержками .

— Как информирует Белстат, 37% работников села (Витебской области. — Прим.) получают зарплату ниже 500 рублей, а 40 организаций даже не могут обеспечивать ее регулярную и самостоятельную выплату. Притом у меня складывается мнение, что когда мы говорим 500 рублей, это у некоторых хозяйств начисленная зарплата, а выдаете вы ее по частям — по 100−150 рублей. И считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете? — спросил президент.

На совещании выяснилось, что сумма долгов области составляет 3 млрд рублей. В правительстве считают, что погасить их предприятия не смогут. Президент потребовал, чтобы долги все-таки возвращали.