ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасибо Мошенскому. В прошлом году Брест экспортировал товаров на рекордные 1,15 млрд долларов

26.02.2020 07:53 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Экономические итоги Бреста за 2019 год подвели 25 февраля в горисполкоме, сообщает «Вечерний Брест».


Фото: TUT.BY

В прошлом году город в полном объеме выполнил два ключевых показателя из четырех. Так, объем экспорта товаров составил рекордные для города 1 млрд 158 млн долларов при стабильном росте на протяжении пяти лет. Сальдо сложилось положительное — 278 млн долларов. Рост экспорта товаров обеспечен, прежде всего, за счет таких предприятий, как «Савушкин продукт» и «Санта Бремор», основным владельцем которых является Александр Мошенский. Они компенсировали падение по мясопереработке и газоэлектроплитам, связанное с курсовыми разницами и ограничениями по поставкам в Российскую Федерацию.

Не обеспечен темп роста экспорта услуг, снижение наблюдалось, в частности, в строительной и транспортной сферах. Примечательно при этом, что показывают рост компьютерная и IT-сфера (темп роста 124%) и туристическая (126%).

Одной из ключевых задач в 2020 году является привлечение в экономику города прямых иностранных инвестиций (в 2019 году этот показатель снизился, включая СЭЗ «Брест»). Отмечалось также, что для предотвращения оттока трудовых ресурсов требуется создание квалифицированных рабочих мест с достойной заработной платой.

Помощник президента — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич высказал свои замечания управленцам.

«Настораживает тенденция увеличения запасов готовой продукции на складах, — отметил он. — Если предприятия работают на склад, говорить об их серьезном развитии сложно».

Он также обратил внимание на недостаточное привлечение инвестиций в экономику, потери, которые наносят бюджету города убыточные предприятия.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цель на этот год - привлечь в город больше прямых иностранных инвестиций.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Готовый дом за $52,3 тыс. Посмотрите, какой необычный коттедж построили возле водохранилища Крылово
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика