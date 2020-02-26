Спасибо Мошенскому. В прошлом году Брест экспортировал товаров на рекордные 1,15 млрд долларов

Источник материала: Tut.by

Экономические итоги Бреста за 2019 год подвели 25 февраля в горисполкоме, сообщает «Вечерний Брест» .



Фото: TUT.BY

В прошлом году город в полном объеме выполнил два ключевых показателя из четырех. Так, объем экспорта товаров составил рекордные для города 1 млрд 158 млн долларов при стабильном росте на протяжении пяти лет. Сальдо сложилось положительное — 278 млн долларов. Рост экспорта товаров обеспечен, прежде всего, за счет таких предприятий, как «Савушкин продукт» и «Санта Бремор», основным владельцем которых является Александр Мошенский. Они компенсировали падение по мясопереработке и газоэлектроплитам, связанное с курсовыми разницами и ограничениями по поставкам в Российскую Федерацию.

Не обеспечен темп роста экспорта услуг, снижение наблюдалось, в частности, в строительной и транспортной сферах. Примечательно при этом, что показывают рост компьютерная и IT-сфера (темп роста 124%) и туристическая (126%).

Одной из ключевых задач в 2020 году является привлечение в экономику города прямых иностранных инвестиций (в 2019 году этот показатель снизился, включая СЭЗ «Брест»). Отмечалось также, что для предотвращения оттока трудовых ресурсов требуется создание квалифицированных рабочих мест с достойной заработной платой.

Помощник президента — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич высказал свои замечания управленцам.

«Настораживает тенденция увеличения запасов готовой продукции на складах, — отметил он. — Если предприятия работают на склад, говорить об их серьезном развитии сложно».

Он также обратил внимание на недостаточное привлечение инвестиций в экономику, потери, которые наносят бюджету города убыточные предприятия.