Поставки нефти через Украину начнутся в марте

Беларусь рассчитывает начать поставки нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды» в марте.

Об этом заявил замглавы концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов 25 февраля в Минске.

По его словам, объем нефти составит несколько танкеров. В данное время ведется работа по закупке альтернативной нефти «с использованием южного маршрута, с украинской территории - используется трубопроводная инфраструктура.

Поступления нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды» - самый экономичный, быстрый и надежный способ транспортировки.

Сизов отметил, что возможна закупка как азербайджанской, так и российской нефти.

«Мы ведем работу по приобретению ресурсов в Черном море. Есть возможность приобретения ресурсов как производства азербайджанской компании, так и ресурсов производителя из Российской Федерации», - сказал Сизов.

Объем будет определен «исходя из остатков ресурсов на НПЗ и исходя из факта поставки нефти железнодорожным и трубопроводным транспортом из России».

По словам зампредседателя концерна, сейчас активно готовится соглашение по поставкам нефти с Казахстаном.

О том, что вариантом пути поставок азербайджанской нефти в Беларусь может стать украинский нефтепровод «Одесса-Броды», сообщалось 22 января. Простаивающий нефтепровод «Одесса – Броды» связывает украинский порт с южной веткой нефтепровода «Дружба», по которой возможна прокачка сырья в направлении Мозырского НПЗ.

16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время переговоров с Александром Лукашенко подтвердил возможность поставок нефти в Беларусь «со всего мира» через латвийские порты.

21 января Беларусь закупила партию норвежской нефти объемом 80 тысяч тонн для переработки на ОАО «Нафтан».

Напомним, на переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в конце 2019 года в несколько этапов, вопрос цены на нефть не был решен . С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена .

После этого Беларусь начала искать альтернативные варианты поставок. При этом страны-соседи предлагают помощь в транзите.