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Беларусбанк приобрел пакет акций «Белшины»
26.02.2020 12:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Допэмиссию акций бобруйской «Белшины» приобрел Беларусбанк. Его представитель недавно вошел в наблюдательный совет шинного комбината. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники.
В прошлом году
— Сделка закрыта, пакет акций приобрел Беларусбанк, — сказал TUT.BY собеседник в банковских кругах.
Вместе с тем «Белшина» не вошла в состав банковского холдинга Беларусбанка. Дело в том, что размер приобретенного пакета акций составил лишь 15,44%.
В феврале представитель госбанка вошел в набсовет «Белшины», следует из информации на сайте госкомпании. Там также говорится, что «Белшина» расторгла договор на депозитарное обслуживание с Беларусбанком и заключила с Белагропромбанком.
На бобруйском предприятии отказались от комментариев.
Уже несколько лет «Белшина» жалуется на нехватку оборотных средств. Компания генерировала убытки на фоне низкой рентабельности и высокой закредитованности из-за проведенной модернизация шинного комбината.
На минувшей неделе на трех заводах «Белшины»
Впрочем, завод массовых шин и завод крупногабаритных шин уже возобновили работу.
Завод сверхкрупногабаритных шин, который также был остановлен 17 февраля, планируется запустить 1 марта.
За время вынужденного простоя рабочим предприятия будет выплачено 2/3 оклада.
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В прошлом году стало известно о допвыпуске 23,7 млн акций «Белшины» номиналом 1,18 рубля на сумму почти в 28 млн рублей.
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