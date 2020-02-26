Беларусбанк приобрел пакет акций «Белшины»

Источник материала: Tut.by

Допэмиссию акций бобруйской «Белшины» приобрел Беларусбанк. Его представитель недавно вошел в наблюдательный совет шинного комбината. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники.



Фото: Павел Мурашко

В прошлом году стало известно о допвыпуске 23,7 млн акций «Белшины» номиналом 1,18 рубля на сумму почти в 28 млн рублей. Из краткой информации об эмиссии акций следовало, что бумаги хотят продать резидентам Беларуси «для пополнения оборотных средств» «Белшины».

— Сделка закрыта, пакет акций приобрел Беларусбанк, — сказал TUT.BY собеседник в банковских кругах.

Вместе с тем «Белшина» не вошла в состав банковского холдинга Беларусбанка. Дело в том, что размер приобретенного пакета акций составил лишь 15,44%.

В феврале представитель госбанка вошел в набсовет «Белшины», следует из информации на сайте госкомпании. Там также говорится, что «Белшина» расторгла договор на депозитарное обслуживание с Беларусбанком и заключила с Белагропромбанком.

На бобруйском предприятии отказались от комментариев.

Уже несколько лет «Белшина» жалуется на нехватку оборотных средств. Компания генерировала убытки на фоне низкой рентабельности и высокой закредитованности из-за проведенной модернизация шинного комбината.

На минувшей неделе на трех заводах «Белшины» был объявлен простой. Основная причина — плановая остановка на ремонт технологического оборудования. В то же время на предприятии признали, что в последние годы «Белшина» испытывает проблемы с оборотными средствами. Увеличилась дебиторская и кредиторская задолженности, не хватало средств для закупки сырья.

Впрочем, завод массовых шин и завод крупногабаритных шин уже возобновили работу.

Завод сверхкрупногабаритных шин, который также был остановлен 17 февраля, планируется запустить 1 марта. За время вынужденного простоя рабочим предприятия будет выплачено 2/3 оклада.