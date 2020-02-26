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Антидемпинговой пошлине быть: Украина перекрывает кислород белорусскому газобетону
26.02.2020 12:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украина приняла решение о введении антидемпинговых пошлин при импорте в страну газобетонных блоков белорусского производства. Такое решение межведомственной комиссией по международной торговле
Комиссия решила отклонить добровольные письменные обязательства белорусских производителей о пересмотре их цен при поставках в Украину и применить антидемпинговые пошлины на газобетонные блоки белорусского производства по ставке 34,19% от таможенной стоимости товара сроком на пять лет.
Комиссия пришла к выводу, что в течение 2018 Беларусь поставляла в Украину блоки по демпинговым ценам. Демпинговую маржу оценили в 34,19%. По оценке украинских экспертов, есть угроза «причинения существенного вреда национальному товаропроизводителю».
Импорт в Украину гозобетонных блоков вырос более чем в 29 раз, его доля в общем импорте в Украину товара на 5,6 процентных пункта. Объемы поставок белорусских производителей товара на внутренний рынок в 2016—2018 годах снизились на 9,55% на фоне устойчивого тренда к росту объемов экспорта на 23,04%. Основной рост экспорта обеспечили именно поставки в Украину. В то же время, доля экспорта составляла более половины объемов производства продукции белорусских производителей и постоянно росла, что свидетельствует о экспортоориентированность отрасли;
Интересно, что аргументы белорусской стороны услышаны не были — комиссия решила, что ЗАО «Могилевский комбинат силикатных изделий» предоставил ответы после установленного срока, а ответы «Белорусской цементной компании», а СЗАО «КварцМелПром» и ОАО «Березовский комбинат силикатных изделий» признаны неполными, что «затрудняло возможность сделать точные выводы относительно нормальной стоимости, экспортной цены и осуществить их справедливое сравнение».
Напомним, ранее Украина уже
Под прицелом последнего расследования оказались четыре белорусских производителя, государственные «Гомельстройматериалы» и «Белорусская цементная компания», а также частные SLS Group (входит в группу компаний «Трайпл») и «Могилевский КСИ». На их долю приходится около 11% украинского рынка.
Инициаторами расследования стали крупнейшие украинские производители газобетона, компании «Ориентир-Будэлемент» и «Аэрок». По данным белорусской стороны, эти компании, находящиеся в Киевской области, по сути, контролируют более 55% рынка.
Белорусским компаниям Минэкономразвития Украины прислало специальный «вопросник» на 64 страницах, затем делало неоднократные дополнительные запросы. «В итоге мы предоставили в министерство около 6 тысяч документов. Однако нам сообщили, что мы не уложились в сроки и дисквалифицированы. Это значит, что вся предоставленная нами информация не будет приниматься во внимание», — объяснили в SLS Group.
Белорусская сторона заверяет: цена газобетона белорусского происхождения в Украине является рыночной и существенно не отличается от той, по которой продают свою продукцию национальные производители «Ориентир-Будэлемент» и «Аэрок». Белорусские производители газобетона
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Украина приняла решение о введении антидемпинговых пошлин при импорте в страну газобетонных блоков белорусского производства. Такое решение межведомственной...
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