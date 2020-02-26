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Поставки нефти через Украину начнутся в марте
26.02.2020 10:05 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларусь рассчитывает начать поставки нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды» в марте.
Об этом заявил замглавы концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов 25 февраля в Минске.
По его словам, объем нефти составит несколько танкеров. В данное время ведется работа по закупке альтернативной нефти «с использованием южного маршрута, с украинской территории - используется трубопроводная инфраструктура».
Поступления нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды» - самый экономичный, быстрый и надежный способ транспортировки.
Сизов отметил, что возможна закупка как азербайджанской, так и российской нефти.
«Мы ведем работу по приобретению ресурсов в Черном море. Есть возможность приобретения ресурсов как производства азербайджанской компании, так и ресурсов производителя из Российской Федерации», - сказал Сизов.
Объем будет определен «исходя из остатков ресурсов на НПЗ и исходя из факта поставки нефти железнодорожным и трубопроводным транспортом из России».
По словам зампредседателя концерна, сейчас активно готовится соглашение по поставкам нефти с Казахстаном.
О том, что вариантом пути поставок азербайджанской нефти в Беларусь может стать простаивающий украинский нефтепровод «Одесса-Броды»,
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Напомним, на переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в конце 2019 года в несколько этапов, вопрос цены на нефть
После этого Беларусь начала искать альтернативные варианты поставок. При этом страны-соседи предлагают помощь в транзите.
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Беларусь рассчитывает начать поставки нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды» в марте. Об этом заявил замглавы концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов 25 февраля в...
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