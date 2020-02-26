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МАРТ: По уровню конкуренции Беларусь находится в хвосте стран Центральной и Восточной Европы

26.02.2020 14:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь отстает от других стран Центральной и Восточной Европы по уровню развития конкуренции, заявил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун, выступая на деловом форуме в Минске 26 февраля.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По его словам, для улучшения ситуации совместно с Международной финансовой корпорацией разработана программа развития конкуренции. «Программа подготовлена и будет способствовать формированию конкурентной среды и устойчивому развитию экономики», — отметил Картун.

Он сообщил, что подготовка программы предусматривала расчет индексов состояния конкуренции в различных отраслях, которые в Беларуси ранее никогда не рассчитывались. «Работа завершена. Как и прогнозировалось, мы в хвосте среди стран Центральной и Восточной Европы, мы отстаем значительно, нам нужно двигаться дальше», — сказал чиновник.

Картун отметил, что программа предусматривает совершенствование законодательства с целью развития конкуренции. «Предполагается обеспечить конкурентную нейтральность госорганов, чтобы их нормативная база позволяла заходить частному бизнесу в отрасли, где работают госпредприятия», — сообщил замминистра.

По его словам, программа предусматривает принятие либеральных мер в девяти отраслях, в том числе в АПК, страховании, здравоохранении, энергетике.

«У нас самая зарегулированная сфера — здравоохранение. Предусматривается либерализация ценового регулирования в этой сфере, упрощение процедуры регистрации лекарств», — сказал представитель МАРТ.

Программу развития конкуренции, сообщил он, планируется утвердить в этом году.

 
Теги: Минск
 
 
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«У нас самая зарегулированная сфера - здравоохранение. Предусматривается либерализация ценового регулирования в этой сфере, упрощение процедуры регистрации...
 
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