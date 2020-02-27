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Власти Беларуси хотят взыскать с бывших хозяев Осиповичского вагоностроительного завода 30 млн евро
27.02.2020 09:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Заместитель генпрокурора Беларуси подал иск в интересах Белорусской железной дороги к бывшим владельцам и топ-менеджерам Осиповичского вагоностроительного завода (ОВЗ). Сумма претензий — около 30 млн евро, следует из материалов Экономического суда Могилевский области.
Напомним, ОВЗ был построен в 2013 году на базе вагоноремонтного депо в Осиповичах с участием БелЖД (26% акций) и российской компании «Гранд Экспресс» (74%). Но спустя два года он так и не вышел на проектные мощности. Более того, практически прекратил свою работу. Российские инвесторы долго спорили с белорусской стороной, кто в этом виноват и чей денежный вклад в проект больше. В итоге
Далее белорусское правительство для покрытия расходов выставило претензии ОВЗ. Судебный исполнитель организовал торги, по результатам которых все ликвидное имущество завода
В итоге белорусская сторона и российские бизнесмены
Один из них подал заместитель генпрокурора Беларуси в интересах БелЖД к пяти физлицам, которые
Белорусская сторона хочет взыскать с пяти человек 23 млн евро и 16,2 млн белорусских рублей убытков. ОВЗ привлечен в качестве соистца, говорится в материалах суда.
Представитель «Гранд Экспресса» отказался от комментариев.
В Генпрокуратуре подтвердили TUT.BY наличие иска, но от других комментариев воздержались.
Заместитель начальника юридической службы БелЖД Алла Лаврушкина и директор компании «Резервы управления» (летом 2019 года была
Известно, что Экономический суд Могилевской области продлил срок ликвидационного производства по делу о банкротстве Осиповичского вагоностроительного завода до 20 марта 2020 года. Но, судя по всему, точка в этом деле еще не будет поставлена.
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ОВЗ был построен в 2013 году на базе вагоноремонтного депо в Осиповичах с участием БелЖД (26% акций) и российской компании «Гранд Экспресс» (74%). Но спустя 2 год он так и...
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