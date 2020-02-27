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«Белнефтехим» рассказал о новых пяти поставщиках нефти в Беларусь

27.02.2020 09:49 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В марте в Беларусь, кроме «Софмара», будут поставлять нефть компаний, с которыми ранее не было договоренностей.

Об этом сообщил TUT.BY пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

В числе поставщиков пять новых российских компаний и одна азербайджанская – Socar.

«В марте в дополнение к компаниям группы «Сафмар» нефть по трубопроводу будут поставлять еще пять российских компаний», — сказал Тищенко.

По его словам, поставки будут идти по рыночной стоимости без премии. Название фирм и объем поставок представитель «Белнефтехима» не назвал.

Тищенко отметил, что с компаниями «большой пятерки» договоренности не достигнуты.

Речь идет о поставщиках сырья из России, с которыми Беларусь сотрудничала в 2019 году. «Роснефть» поставила 8,8 млн тонн (с учетом «Башнефти»), «Лукойл» — 2,8 млн, «Сургутнефтегаз» — 2,6 млн, «Газпром нефть» — 1,64 млн и «Татнефть» — 1,15 млн. На долю независимых нефтяных компаний приходится менее 1 млн тонн.

К новым добавилась азербайджанская компания Socar, которая поставит два танкера нефти объемом 160 тыс. тонн. С территории Украины в марте сырье в Беларусь будет идти по нефтепроводу «Одесса-Броды».

С начала этого года нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают на половину своей мощности в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с российскими поставщиками: Минск и Москва спорили по поводу размера премии, которую Беларусь выплачивает российским нефтяным компаниям.

Ранее стало известно, что Беларусь рассчитывает начать поставки нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды» в марте.

Напомним, на переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в конце 2019 года в несколько этапов, вопрос цены на нефть не был решен. С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена.

После этого Беларусь начала искать альтернативные варианты поставок. При этом страны-соседи предлагают помощь в транзите.

16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время переговоров с Лукашенко подтвердил возможность поставок нефти в Беларусь «со всего мира» через латвийские порты.

21 января Беларусь закупила партию норвежской нефти объемом 80 тысяч тонн для переработки на ОАО «Нафтан».

 
Теги: Минск
 
 
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В марте в Беларусь, кроме «Софмара», будут поставлять нефть компаний, с которыми ранее не было договоренностей.
 
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