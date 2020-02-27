«Платил людям необоснованно высокую зарплату». В Витебске осудили экс-директора завода «Визас»

Источник материала: Tut.by

После публикации по итогам круглого стола на портале TUT.BY, посвященного особенностям «коррупции» по-белорусски , нам написал бывший директор витебского завода «Визас» Евгений Зохно. Он рассказал, что его судят за крупное хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и злоупотребление властью. Письмо пришло 25 февраля, а на следующий день суд Витебского района выненс Евгению Зохно приговор. На наш запрос в областной суд пока не ответили, так что какой срок получил Зохно, мы пока не знаем — но прокурор просил ему 8,5 лет. «Доказательства моей вины не были представлены суду», считает Евгений. Вину он не признал.



Фото: instagram.com/vizas.company

Евгению Зохно — 42 года, он житель Минска. Однако в последнее время работал в Витебской области: сначала, с 2010 по 2013 годы, руководил заводом «Белит» в Поставах, потом, в 2017—2018 годах, — заводом «Визас» в областном центре.

«Министерство промышленности приглашало меня на проблемные предприятия — как специалиста в области антикризисного управления», — поясняет Евгений Зохно.

В 2019 году СК возбудил против бывшего директора «Визаса» уголовные дела за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере и злоупотребление властью.

«Меня считают коррупционером, который разворовал страну. Прокурор просил для меня 8 лет 6 месяцев лишения свободы, я считаю, что доказательства моей вины не были представлены суду, — пишет Зохно. — В основу дела положены доводы следователя на основании проверки деятельности завода „Визас“ сотрудниками УДФ КГК по Витебской области с привлечением специалистов отдела по труду и занятости и социальной защиты облисполкома. Считаю, что та проверка была незаконной. Однако 4 моих ходатайства о проведении судебной экспертизы этой проверки и проведения дополнительной проверки в ходе следствия и суда были отклонены».

Экс-директора обвиняют в том, что в 2017-м он «выплачивал сотрудникам необоснованно высокую зарплату». Он приводит такие данные: в январе 2017 года средняя заработная плата на предприятии составляла 570 рублей, а в декабре того же года — 840 рублей.

По материалам дела, за 2017 год сотрудники «Визаса» получили необоснованные премии на сумму 131,4 тысячи рублей. «При этом на заводе работало 400 человек», — комментирует Зохно.

Обвинение полагает, что была необоснованно завышена зарплата и самого Зохно — на 7327 рублей. «Однако все выплаты осуществлялись на законном основании. Ни объективных, ни субъективных доказательств совершения мною преступления следствие и обвинение не привели», — пишет бывший руководитель.

«В современной Беларуси директоров предприятий с активами государства больше 50% сделали менеджерами, которые не занимаются развитием технологий и производством, а ищут схемы, позволяющие в установленные законодательством сроки выплатить зарплату в объеме, требуемом „вертикалью“», — считает экс-директор.

Своей вины в суде мужчина не признал.

«В последние годы людей осуждают по формальным признакам при отсутствии доказательной базы. Учитывая, что наше законодательство в коррупционной схеме несовершенно, квалифицирующий признак совершения преступления вменяется формально в отношении должностных лиц, которые фактически осуществляли обычную экономическую деятельность в рамках должностных инструкций», — считает Евгений Зохно.

Зохно обращает внимание, что уголовное дело против него возбудили также в 2019 году: «Тогда силовики арестовали руководителей станкостроительных предприятий Орши, Витебска и Гомеля. Они до сих пор находятся в минском СИЗО КГБ».

Завод «ВИЗАС» (ранее «Витебский завод заточных станков XXII съезда КПСС») — предприятие со 120-летней историей. Основным направлением его деятельности является выпуск высокопроизводительных шлифовальных и специальных заточных станков с ЧПУ для предприятий машиностроительной отрасли, атомной и военной промышленности. На сегодняшний день является уникальным производителем универсально-заточных станков и заточных станков с ЧПУ для изготовления и заточки любого режущего инструмента.