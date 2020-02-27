России и Западу предлагают перестать соперничать за постсоветские страны: «третий путь» для Беларуси

Источник материала: Tut.by

Проблемы «серединных государств» — шести стран постсоветского пространства, за которые в той или иной форме соперничают Россия и Запад, — могут быть решены без эскалации этого соперничества и без роста напряженности в регионе. «Серединным государствам» предлагается «третий путь» — нейтралитет под международные гарантии безопасности. К такому выводу приходят авторы 170-страничного доклада о «пересмотре регионального порядка в постсоветской Европе и Азии», пишет «Коммерсант» .



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Исследование было инициировано американской корпорацией RAND совместно с региональным офисом немецкого Фонда имени Фридриха Эберта по вопросам сотрудничества и мира в Европе. В проекте участвовали эксперты и отставные чиновники из США, ЕС, России и «серединных стран».

«Серединные государства» разделены на три группы: неприсоединившиеся страны (Азербайджан, Молдова), союзники России (Армения, Беларусь), прозападные страны (Украина, Грузия).

По мнению экспертов, в борьбе за влияние на эти государства нет победителей.

«Из-за нее Запад и Россия увязли в ситуации опасного и пагубного соперничества, а страны региона в разной степени характеризуют нестабильность, отсутствие реформ и высокий конфликтный потенциал», — говорится в докладе. Авторы исследования обращают внимание на то, что странам региона приходится выбирать из двух взаимоисключающих вариантов. Аналогично — с экономической интеграцией.

Эксперты предлагают соперничество за постсоветские страны свести к минимуму. Их ключевое требование: любые изменения в геополитическом статусе «серединных стран» должны осуществляться в рамках согласованного процесса с участием всех заинтересованных сторон. Для этого, во-первых, предлагается создать новый механизм консультаций по вопросам региональной безопасности. Его постоянными членами были бы США, Россия и ЕС, при этом любая «серединная страна» обладала бы правом на участие в регулярных заседаниях, если в повестке дня стоят вопросы, затрагивающие ее интересы.

Во-вторых, страны Запада и Россия должны перестать вести политику, направленную на перетягивание «серединных государств» в свой лагерь.

Самим «серединным государствам» предлагается отказаться от стремления присоединиться к тому или иному блоку и объявить себя нейтральными. Это названо «третьим путем».

В докладе отдельно записано, как «третий путь» выглядел бы для Беларуси.

Авторы отмечают, что смена внешнеполитического курса Минска сейчас маловероятна, но полагают, что ее могли бы вызвать резкие перемены во внутриполитическом или международном контексте. «Новое руководство страны чисто теоретически могло бы даже стремиться к выходу из ОДКБ. Если недавний опыт является каким-то показателем, в условиях нынешней архитектуры безопасности Запад приветствовал бы такой поворот событий и использовал бы его для углубления взаимоотношений с Беларусью, а Россия восприняла бы это как угрозу, причем не только для своей роли в регионе, но и для внутренней стабильности и национальной безопасности. Несложно представить, что Россия может использовать силу для предотвращения такого исхода», — прогнозируют эксперты.

По этому сценарию РФ пришлось бы заплатить «высокую цену». Конфликт с Беларусью резко снизил бы популярность России в стране, создал бы постоянный очаг нестабильности на границе и взвалил бы на плечи Москвы еще одно экономическое бремя с необходимостью в субсидировании.

Пересмотр регионального порядка, по их мнению, дал бы России такой выбор. В предлагаемой ими системе кардинальная геополитическая переориентация Беларуси невозможна без процесса консультаций. Вместо описанного сценария в случае выхода страны из ОДКБ были бы созваны переговоры с участием стран Запада и России, а Минск мог бы поставить вопрос о статусе нейтральной страны. Это гарантировало бы, что, несмотря на выход из союза с Россией, Беларусь не перейдет в западный лагерь.

Эксперты предлагают для каждой нейтральной страны выработать индивидуальный пакет гарантий безопасности и мер доверия, которые должны обеспечиваться державами-гарантами.

Доклад был ранее презентован в Париже и Вашингтоне. Ознакомившиеся с ним российские официальные лица в беседах с журналистами «Коммерсанта» отметили, что исследование «содержит рациональное зерно». В то же время один из собеседников назвал авторов доклада «наивными», а другой сказал, что их предложения «совершенно нереализуемы в нынешних условиях».