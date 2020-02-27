Как вести бизнес с Китаем в условиях чрезвычайной ситуации

Источник материала: Tut.by

Глобальная вспышка коронавируса, объявленная 30 января 2020 года Всемирной организацией здравоохранения международной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, привела к задержкам ряда поставок из Китая, а также сбоям в сфере финансов, туризма, логистики и производства. Самые распространенные правовые вопросы, возникающие из-за сложившейся ситуации в сфере поставок, рассмотрела в своем обзоре юридическая компания Sorainen .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Среди основных примеров последствий для местных контрагентов можно назвать сбои в поставках (ином исполнении обязательств) со стороны китайских поставщиков и, как следствие, неисполнение местными контрагентами своих обязательств перед конечными клиентами. Например, последствия могут затронуть подрядную компанию в Беларуси, которая закупает комплектующие у китайских производителей для последующего исполнения контракта с государственным предприятием-заказчиком.

Может ли коронавирус быть признан форс-мажором?

Полагаем, такая возможность существует. Кроме обстоятельств конкретного дела, следует оценить условия договора, применимое право, а также подход органа по разрешению споров, рассматривающий правомерность применения форс-мажора.

Условия договора, как правило, включают положение о форс-мажоре с перечнем фактов, которые стороны признают в качестве такового, и правовыми последствиями его наступления.

Наличие в перечне таких событий, как «эпидемии», «ЧС в здравоохранении», «действия властей» усиливает позицию, но сторона все равно должна доказать, что коронавирус или меры для борьбы с ним (закрытие границ, запреты на путешествия и иные меры, принятые властями) является форс-мажором.

Если договор не содержит положения о форс-мажоре, то нарушение договора из-за коронавируса можно попытаться обосновать по Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (Венская конвенция), аргументируя следующим:

коронавирус или соответствующие распоряжения китайских властей являются препятствием вне контроля контрагента;

стороны не могли принять их в расчет при заключении договора (то есть для договоров, заключенных до вспышки коронавируса);

в определенных случаях избежать или преодолеть коронавирус или распоряжения китайских властей было невозможно.

Однако ситуации, когда совершить поставку было по сути возможно, но стало сложным или дорогостоящим, например, ввиду необходимости искать альтернативные маршруты в объезд закрытых регионов, то это вопрос квалификации обстоятельств как «затруднения» и применения его последствий.

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Например, как это происходит с CNOOC — крупнейшим китайским покупателем сжиженного природного газа, который прекратил принимать поставки, ссылаясь на форс-мажор из-за коронавируса. Контрагент CNOOC отклонил уведомление о форс-мажоре, заявляя , что «если во всех портах погрузки и разгрузки в Китае будет введен карантин, мы сможем принять это как реальный случай форс-мажорных обстоятельств. В настоящее время это не так». Аналогично сообщается , что китайские торговцы медью заявили о приостановке заказов и отмене поставок в связи с форс-мажором.

Обращаем внимание, что на сроки поставок могут влиять также изменения в количестве рабочих дней, если в них указан срок в контракте. Власти КНР в качестве одной из мер борьбы с эпидемией увеличивали продолжительность государственных праздников в этот период.

Кроме того, факт признания форс-мажора не является автоматическим основанием для продления сроков завершения внешнеторговых операций.

Как подтвердить наличие форс-мажора?

Стороне, которая ссылается на форс-мажор, рекомендуется обратиться в компетентный орган страны, где возникло форс-мажорное обстоятельство, который выдает соответствующий сертификат или свидетельство. В Китае, например, это китайский комитет содействия развитию международной торговли ( ККСРМТ ). По состоянию на 21 февраля 2020 года он выдал более 1600 сертификатов об обстоятельствах форс-мажора компаниям более 30 отраслей на общую сумму контрактов порядка 15,7 млрд долларов. Чтобы получить китайский сертификат через электронную платформу , туда необходимо загрузить договор поставки/перевозки, уведомление о приостановке/задержке и другие подтверждающие документы.

По неофициальным данным, в Белорусскую торгово-промышленную палату (БелТПП) также обращаются с запросами о выдаче сертификата о форс-мажоре.

Несмотря на общеизвестность существования коронавируса, если вы планируете на него ссылаться, рекомендуем документально засвидетельствовать форс-мажор, чтобы использовать это в качестве доказательства.

Наступает ли ответственность за неисполнение обязательств?

По общему правилу, взыскать неустойку, убытки с китайского контрагента маловероятно, поскольку он вправе рассчитывать на освобождение от ответственности на весь период действия форс-мажорного обстоятельства.

Вместе с тем, полагаем, сторона может потребовать компенсации убытков:

если китайский контрагент не уведомил или уведомил несвоевременно о форс-мажорных обстоятельствах и их влиянии на исполнение по контракту;

если китайский контрагент не принял все возможные меры для минимизации ущерба стороны, пострадавшей от такого неисполнения.

Возможно ли расторгнуть договор?

Возможно, если это предусмотрено в договоре. При отсутствии такого положения расторгнуть договор сложнее, поскольку факт наступления форс-мажора продлевает срок исполнения обязательств, но не прекращает их. Однако можно пытаться обосновать утрату интереса в исполнении и на этом основании требовать расторжения договора. Обращаем внимание, что право КНР предусматривает возможность прекращения договора, если цель контракта невозможно достигнуть в связи с форс-мажором.

Можно ли ссылаться на форс-мажор у своего поставщика?

Если вы выступаете посредником и из-за форс-мажора у китайского поставщика не исполнили обязательства перед конечными покупателями, это не освободит вас от ответственности, а компенсировать свои убытки у китайской компании маловероятно.

Как правило, это связано с тем, что китайский поставщик не является единственным и есть реальная возможность найти альтернативного поставщика в других регионах, странах, чтобы минимизировать убытки.

Если в вашем контракте нет оговорки о форс-мажоре

Если вы собираетесь заключить внешнеторговый договор сейчас, рекомендуем включить оговорку о форс-мажоре, а для ее составления принять во внимание Типовую оговорку Международной торговой палатой (Публикация № 650). Кроме того, можно прямо оговорить «коронавирусные инфекции» или эпидемии/пандемии в целом.

Опыт других стран:

Литва

По литовскому праву, существует закрепленный открытый перечень обстоятельств, которые могут квалифицироваться при соблюдении определенных условий, как форс-мажорные, среди них, например, «законные и противоправные действия государственных институтов». Чтобы признать определенное обстоятельство форс-мажором, должны соблюдаться четыре условия.

Сам по себе коронавирус не оказывает влияния на исполнение по договору, а вот решения китайских государственных органов о принудительном закрытии офисов, полное или частичное закрытие городов, портов для предотвращения распространения коронавируса могут быть признаны в качестве форс-мажора.

Положения о форс-мажоре применяются, если сторона уведомила своих партнеров о наступлении форс-мажора и его последствиях для исполнения обязательств по договору.

Доступные средства защиты:

расторжение договора;

приостановление исполнения;

требование о взыскании процентов.

Литовская торгово-промышленная палата выдает сертификаты только об обстоятельствах, которые имели место на территории Литвы, соответственно, для подтверждения обстоятельств коронавируса необходимо обратиться в ККСРМТ в Китае.

Однако Верховный суд Литвы исходит из того, что наличие сертификата, свидетельствующего о форс-мажоре, является доказательством и само по себе не влечет юридических последствий, поскольку факт форс-мажора в случае спора должен быть установлен судом.

Латвия

По латвийскому праву в особенности важно, чтобы у стороны, которая ссылается на коронавирус, отсутствовала какая-либо возможность исполнения обязательств. Если остальные критерии удовлетворены, но есть теоретическая возможность исполнить договор (хотя это более обременительно), то суд не признает факт наличия форс-мажора. Вместе с тем, если договор включает «эпидемии» в оговорку о форс-мажоре, то коронавирус можно квалифицировать как форс-мажор.

Сторона не может в одностороннем порядке расторгнуть договор из-за форс-мажора, если это не предусмотрено в договоре, а убытки, вызванные форс-мажором, не подлежат компенсации. Латвийская торгово-промышленная палата оказывает услуги по подтверждению существования форс-мажора.

Россия

В России применяются схожие с белорусским правом критерии для квалификации коронавируса как форс-мажора («обстоятельства непреодолимой силы») — чрезвычайность и непредотвратимость. В случае форс-мажора китайский контрагент вправе рассчитывать на освобождение от ответственности за неисполнение своих обязательств, поэтому взыскать неустойку, убытки с него маловероятно.

Форс-мажор сам по себе не прекращает обязательств должника, если исполнение остается возможным после того, как форс-мажорные обстоятельства отпали. Однако кредитор может отказаться от договора, если вследствие просрочки он утратил интерес в исполнении.

Великобритания

В английском праве положение о форс-мажоре не является подразумеваемым, а соответственно, будет применяться только к договорам, где стороны прямо предусмотрели его, и на условиях, указанных в оговорке о форс-мажоре. Таким образом, для признания коронавируса форс-мажором все сводится к критериям, указанным в договоре, и их интерпретации. Как правило, отсутствие разумной возможности предвидеть обстоятельства в момент заключения договора, причинно-следственная связь между событием форс-мажора и невозможностью исполнения являются условиями для признания факта форс-мажора.

Последствия признания коронавируса форс-мажором также зависят от условий договора, например, это может быть как временное прекращение исполнения обязательств сторонами, которое при определенной длительности позволяет одной или двум сторонам расторгнуть договор, так и право стороны расторгнуть договор в самом начале.

Рекомендации

Если вы обнаружили, что коронавирус может повлиять на договорные обязательства с вашим участием, в качестве общих рекомендаций предлагаем вам следующее (насколько применимо):

Письменно проинформировать контрагентов о возникших непредвиденных обстоятельствах.

Обратить внимание на сроки завершения внешнеторговых операций, и, при необходимости, предпринять меры по их продлению.

Оценить и предпринять меры для снижения возможных убытков.

Собрать доказательства о наступлении форс-мажора и указанных выше мерах.

Выработать план дальнейших действий (расторгать договор, проводить переговоры для внесения в него изменений, не заключать новые контракты и/или обращаться за юридической поддержкой, например, для подачи иска в суд/арбитраж).