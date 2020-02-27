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Как вести бизнес с Китаем в условиях чрезвычайной ситуации
27.02.2020 11:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глобальная вспышка коронавируса, объявленная 30 января 2020 года Всемирной организацией здравоохранения международной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, привела к задержкам ряда поставок из Китая, а также сбоям в сфере финансов, туризма, логистики и производства. Самые распространенные правовые вопросы, возникающие из-за сложившейся ситуации в сфере поставок, рассмотрела в своем обзоре юридическая компания
Среди основных примеров последствий для местных контрагентов можно назвать сбои в поставках (ином исполнении обязательств) со стороны китайских поставщиков и, как следствие, неисполнение местными контрагентами своих обязательств перед конечными клиентами. Например, последствия могут затронуть подрядную компанию в Беларуси, которая закупает комплектующие у китайских производителей для последующего исполнения контракта с государственным предприятием-заказчиком.
Может ли коронавирус быть признан форс-мажором?
Полагаем, такая возможность существует. Кроме обстоятельств конкретного дела, следует оценить условия договора, применимое право, а также подход органа по разрешению споров, рассматривающий правомерность применения форс-мажора.
Наличие в перечне таких событий, как «эпидемии», «ЧС в здравоохранении», «действия властей» усиливает позицию, но сторона все равно должна доказать, что коронавирус или меры для борьбы с ним (закрытие границ, запреты на путешествия и иные меры, принятые властями) является форс-мажором.
Если договор не содержит положения о форс-мажоре, то нарушение договора из-за коронавируса можно попытаться обосновать по Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (Венская конвенция), аргументируя следующим:
Однако ситуации, когда совершить поставку было по сути возможно, но стало сложным или дорогостоящим, например, ввиду необходимости искать альтернативные маршруты в объезд закрытых регионов, то это вопрос квалификации обстоятельств как «затруднения» и применения его последствий.
Например, как это происходит с
Обращаем внимание, что на сроки поставок могут влиять также изменения в количестве рабочих дней, если в них указан срок в контракте. Власти КНР в качестве одной из мер борьбы с эпидемией увеличивали продолжительность государственных праздников в этот период.
Кроме того, факт признания форс-мажора не является автоматическим основанием для продления сроков завершения внешнеторговых операций.
Как подтвердить наличие форс-мажора?
Стороне, которая ссылается на форс-мажор, рекомендуется обратиться в компетентный орган страны, где возникло форс-мажорное обстоятельство, который выдает соответствующий сертификат или свидетельство. В Китае, например, это китайский комитет содействия развитию международной торговли (
По неофициальным данным, в Белорусскую торгово-промышленную палату (БелТПП) также обращаются с запросами о выдаче сертификата о форс-мажоре.
Несмотря на общеизвестность существования коронавируса, если вы планируете на него ссылаться, рекомендуем документально засвидетельствовать форс-мажор, чтобы использовать это в качестве доказательства.
Наступает ли ответственность за неисполнение обязательств?
По общему правилу, взыскать неустойку, убытки с китайского контрагента маловероятно, поскольку он вправе рассчитывать на освобождение от ответственности на весь период действия форс-мажорного обстоятельства.
Вместе с тем, полагаем, сторона может потребовать компенсации убытков:
Возможно ли расторгнуть договор?
Возможно, если это предусмотрено в договоре. При отсутствии такого положения расторгнуть договор сложнее, поскольку факт наступления форс-мажора продлевает срок исполнения обязательств, но не прекращает их. Однако можно пытаться обосновать утрату интереса в исполнении и на этом основании требовать расторжения договора. Обращаем внимание, что право КНР предусматривает возможность прекращения договора, если цель контракта невозможно достигнуть в связи с форс-мажором.
Можно ли ссылаться на форс-мажор у своего поставщика?
Если вы выступаете посредником и из-за форс-мажора у китайского поставщика не исполнили обязательства перед конечными покупателями, это не освободит вас от ответственности, а компенсировать свои убытки у китайской компании маловероятно.
Как правило, это связано с тем, что китайский поставщик не является единственным и есть реальная возможность найти альтернативного поставщика в других регионах, странах, чтобы минимизировать убытки.
Если в вашем контракте нет оговорки о форс-мажоре
Если вы собираетесь заключить внешнеторговый договор сейчас, рекомендуем включить оговорку о форс-мажоре, а для ее составления принять во внимание Типовую оговорку Международной торговой палатой (Публикация № 650). Кроме того, можно прямо оговорить «коронавирусные инфекции» или эпидемии/пандемии в целом.
Опыт других стран:
Литва
По литовскому праву, существует закрепленный открытый перечень обстоятельств, которые могут квалифицироваться при соблюдении определенных условий, как форс-мажорные, среди них, например, «законные и противоправные действия государственных институтов». Чтобы признать определенное обстоятельство форс-мажором, должны соблюдаться четыре условия.
Сам по себе коронавирус не оказывает влияния на исполнение по договору, а вот решения китайских государственных органов о принудительном закрытии офисов, полное или частичное закрытие городов, портов для предотвращения распространения коронавируса могут быть признаны в качестве форс-мажора.
Положения о форс-мажоре применяются, если сторона уведомила своих партнеров о наступлении форс-мажора и его последствиях для исполнения обязательств по договору.
Доступные средства защиты:
Литовская торгово-промышленная палата выдает сертификаты только об обстоятельствах, которые имели место на территории Литвы, соответственно, для подтверждения обстоятельств коронавируса необходимо обратиться в ККСРМТ в Китае.
Однако Верховный суд Литвы исходит из того, что наличие сертификата, свидетельствующего о форс-мажоре, является доказательством и само по себе не влечет юридических последствий, поскольку факт форс-мажора в случае спора должен быть установлен судом.
Латвия
По латвийскому праву в особенности важно, чтобы у стороны, которая ссылается на коронавирус, отсутствовала какая-либо возможность исполнения обязательств. Если остальные критерии удовлетворены, но есть теоретическая возможность исполнить договор (хотя это более обременительно), то суд не признает факт наличия форс-мажора. Вместе с тем, если договор включает «эпидемии» в оговорку о форс-мажоре, то коронавирус можно квалифицировать как форс-мажор.
Сторона не может в одностороннем порядке расторгнуть договор из-за форс-мажора, если это не предусмотрено в договоре, а убытки, вызванные форс-мажором, не подлежат компенсации. Латвийская торгово-промышленная палата оказывает услуги по подтверждению существования форс-мажора.
Россия
В России применяются схожие с белорусским правом критерии для квалификации коронавируса как форс-мажора («обстоятельства непреодолимой силы») — чрезвычайность и непредотвратимость. В случае форс-мажора китайский контрагент вправе рассчитывать на освобождение от ответственности за неисполнение своих обязательств, поэтому взыскать неустойку, убытки с него маловероятно.
Форс-мажор сам по себе не прекращает обязательств должника, если исполнение остается возможным после того, как форс-мажорные обстоятельства отпали. Однако кредитор может отказаться от договора, если вследствие просрочки он утратил интерес в исполнении.
Великобритания
В английском праве положение о форс-мажоре не является подразумеваемым, а соответственно, будет применяться только к договорам, где стороны прямо предусмотрели его, и на условиях, указанных в оговорке о форс-мажоре. Таким образом, для признания коронавируса форс-мажором все сводится к критериям, указанным в договоре, и их интерпретации. Как правило, отсутствие разумной возможности предвидеть обстоятельства в момент заключения договора, причинно-следственная связь между событием форс-мажора и невозможностью исполнения являются условиями для признания факта форс-мажора.
Последствия признания коронавируса форс-мажором также зависят от условий договора, например, это может быть как временное прекращение исполнения обязательств сторонами, которое при определенной длительности позволяет одной или двум сторонам расторгнуть договор, так и право стороны расторгнуть договор в самом начале.
Рекомендации
Если вы обнаружили, что коронавирус может повлиять на договорные обязательства с вашим участием, в качестве общих рекомендаций предлагаем вам следующее (насколько применимо):
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Юристы советуют, как решить проблемы с поставками, вызванные последствиями коронавируса
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