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Лукашенко пожаловался Мясниковичу на Россию и «понуждение к интеграции»

27.02.2020 13:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь готова к реальной интеграции, но без понуждения. Об этом Александр Лукашенко заявил 27 февраля на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Понуждение к интеграции»

— Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе — «понуждение к интеграции»). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь, — поинтересоваля Лукашенко у Мясниковича.

Он напомнил, что еще вместе с первым президентом России Борисом Ельциным белорусская сторона всегда инициировала реальную интеграцию при сохранении суверенитета и независимости.

— Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции.

Про сложные отношения с Россией

Александр Лукашенко также высказался о последних событиях в белорусско-российских отношениях — по его мнению, то что происходит в Беларуси кем-то болезненно воспринимается в России.

— Просто то, что происходит с Беларусью, — это более очевидно, это в СМИ, это очень болезненно, может быть, для отдельных в России. Хотя я сомневаюсь, что там болезненно. Идет болтовня и различного рода накаты и пропаганда. Вы, наверное, читаете все эти СМИ. Я уже напоминал, что взяли за две недели (публикации. — Прим. редакции) и президенту России передали все, что пишут о Беларуси, белорусском президенте и так далее. Но ладно, это их дело.

Он также коснулся болезненного вопроса ценообразования поставок нефти и газа.

— Нет правил нормальных. Право силы — это неправильно. Я ничего не хочу, кроме того, о чем договорились, — подчеркнул он.

 
 
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