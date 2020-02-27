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Болтовня, пофигизм и безразличие. Лукашенко раскритиковал ЕАЭС

27.02.2020 13:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко считает, что в ЕАЭС не хватает декларируемых свобод. Об этом Александр Лукашенко заявил 27 февраля на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: eaeunion.org

В качестве примера он привел свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала.

— Это фундамент строительства нашего союза. Мы до сих пор этого не имеем. И знаете почему — пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств. Другие видят себя в другом союзе, просто телепаются в ЕАЭС и ждут какого-то удобного момента, чтобы выскочить из него. Или же просто так: пусть, и дальше будем телепаться, — заявил Лукашенко.

Он также напомнил, что в ЕАЭС сейчас есть 14 изъятий, 37 ограничений и 15 барьеров.

— Их же давно надо было снять. В противном случае, какой интерес в этом союзе. Что нас держит в союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия […] С тех пор, как начали строительство союза, мы все больше и больше отходим от этих равных условий. Более того, начинаются непонятные требования и принуждения, монополизм.

По мнению президента Беларуси, в ЕАЭС нет единой промышленной, аграрной политики.

— Абсолютно нет. Вместо того, чтобы договориться и работать, и этим самым объединяться, показывать пример тем, кто не вступил в наш союз, мы устроили какую-то канитель и возню, доходящую до мордобоя. Кто же будет хотеть в такой союз вступать, если мы сами не можем в этом разобраться — три государства, которые создали этот союз, и присоединившиеся Кыргызстан и Армения, — задался риторическим вопросм Лукашенко.

 
 
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Он также напомнил, что в ЕАЭС сейчас есть 14 изъятий, 37 ограничений и 15 барьеров: «Их же давно надо было снять. В противном случае, какой интерес в этом союзе. Что нас...
 
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