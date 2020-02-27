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Компании Гуцериева поставят в Беларусь более 300 тысяч т нефти
27.02.2020 20:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Поставки нефти в Беларусь в объеме более 300 тыс. тонн нефти планируют произвести компании группы «Сафмар», подконтрольной российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву.
Об этом
Нефть буде доставлена трубопроводным транспортом на НПЗ «Нафтан».
По информации источника, «Татнефть», которая заявляла 80 тыс. тонн нефти к поставке в Беларусь на февраль, но так и не реализовала ее, подала заявку на март в объеме 160 тыс. тонн.
Поставки нефти из России на белорусские НПЗ с начала года осуществляют пока только НК группы «Сафмар».
В январе группа компаний «Сафмар»
В марте в Беларусь, кроме «Софмара»,
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Поставки нефти в Беларусь в объеме более 300 тыс. тонн нефти планируют произвести компании группы «Сафмар», подконтрольной российскому бизнесмену Михаилу...
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