ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Компании Гуцериева поставят в Беларусь более 300 тысяч т нефти

27.02.2020 20:01 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Поставки нефти в Беларусь в объеме более 300 тыс. тонн нефти планируют произвести компании группы «Сафмар», подконтрольной российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву.

Об этом сообщает ИА «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Нефть буде доставлена трубопроводным транспортом на НПЗ «Нафтан».

По информации источника, «Татнефть», которая заявляла 80 тыс. тонн нефти к поставке в Беларусь на февраль, но так и не реализовала ее, подала заявку на март в объеме 160 тыс. тонн.

Поставки нефти из России на белорусские НПЗ с начала года осуществляют пока только НК группы «Сафмар».

В январе группа компаний «Сафмар» поставила в Беларусь 500 тыс.т нефти.

В марте в Беларусь, кроме «Софмара», будут поставлять нефть 5 компаний, с которыми ранее не было договоренностей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поставки нефти в Беларусь в объеме более 300 тыс. тонн нефти планируют произвести компании группы «Сафмар», подконтрольной российскому бизнесмену Михаилу...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В марте «Сафмар» Гуцериева планирует поставить на «Нафтан» 300 тысяч тонн нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Lida.Info
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика