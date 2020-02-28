7 исчезли, 22 появились. За что забирали лицензии у АН в 2019 году и кто пришел на рынок

Источник материала: realt.by

В СМИ периодически всплывают новости, что Минюст лишил то или иное агентство недвижимости лицензии на оказание риэлтерских услуг. Однако совсем не появляется информация, сколько образуется новых. Мы собрали данные за 2019 год: сколько компаний появилось на рынке, а какие канули в Лету.

Информацию мы взяли из реестров риэлтеров и юридических лиц, которые имеют специальное разрешение на право осуществлять риэлтерские услуги, а также в отношении которых прекращено действие лицензии. Реестры находятся в открытом доступе на сайте Министерства юстиции Республики Беларусь.

Кто лишился лицензии?

В 2019 году лицензии лишились 7 агентств недвижимости.

1) ООО «Планета недвижимости»

Новость о лишении лицензии этого агентства недвижимости была опубликована еще в 2018 году. Однако свою деятельность ООО «Планета недвижимости» прекратило с 29 марта 2019 г.

По информации Министерства юстиции, основанием к рассмотрению дела стало «обращение гражданина Е., который обратился в ООО «Планета недвижимости» по рекламе квартиры, предлагаемой к найму. В итоге оказалось, что реклама является недостоверной, а по указанному в ней адресу находится административное здание.

Во время рассмотрения жалобы выявлены и другие нарушения в работе ООО «Планета недвижимости». Установлен факт оказания риэлтерских услуг потребителю человеком, который в штате данной организации не состоял.

- Действие выданной ООО «Планета недвижимости« лицензии прекращено в связи с выявленными грубыми нарушениями законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий (передача права на осуществление лицензируемой деятельности другому физическому лицу, оказание риэлтерских услуг лицом, не состоящим в штате риэлтерской организации (по поручению такой организации), — сообщили в Министерстве юстиции.

2) ООО «НЬЮ ФЛЭТ»

Столичное агентство недвижимости ООО «НЬЮ ФЛЭТ» лишили лицензии практически одновременно с ООО «Планета недвижимости». Причиной стало несоответствие директора должностным требованиям.

Руководителем риэлтерской организации может быть только аттестованный риэлтер либо человек с высшим образованием со стажем работы не менее 3 лет в качестве руководителя риэлтерской организации, ее структурного подразделения или специалиста по риэлтерской деятельности. Директор ООО «Нью ФЛЭТ» этим требованиям не соответствовал, однако представлял интересы риэлтерской организации во взаимоотношениях с физическими лицами и государственными органами, в том числе подписывал договоры на оказание риэлтерских услуг. Более того, информация, представленная им в Министерство юстиции в обоснование правомерности выполнения обязанностей директора риэлтерской организации, оказалась недостоверной.

Свою деятельность АН ООО «НЬЮ ФЛЭТ» прекратило также 29 марта 2019 г.

3) ООО «ДомИнвест-недвижимость»

Следующим в списке значится Витебское агентство недвижимости ООО «ДомИнвест-недвижимость». Основанием для принятия решения на лишение лицензии Минюст назвал грубые нарушения риэлтерской организацией законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий. В списке нарушений оказались: передача права на осуществление лицензируемой деятельности другому физическому лицу и оказание риэлтерских услуг без заключения в письменной форме договора на оказание таких услуг.

В частности, по информации Министерства юстиции, в ООО «ДомИнвест-недвижимость» риэлтерские услуги потребителю, обратившемуся за помощью в продаже квартиры, оказывал специалист по информационно-справочным услугам.

При этом риэлтерские услуги клиенту оказывали некачественно, объясняет Минюст: реклама квартиры, размещенная в целях поиска потенциальных покупателей, являлась ненадлежащей. Кроме того, недвижимость предлагалась по стоимости, отличающейся от согласованной с продавцом. Также на момент оказания потребителю риэлтерских услуг договор с ним заключен не был.

Действие лицензии ООО «ДомИнвест-недвижимость» завершилось 25 апреля 2019 г.