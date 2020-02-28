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7 исчезли, 22 появились. За что забирали лицензии у АН в 2019 году и кто пришел на рынок
28.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В СМИ периодически всплывают новости, что Минюст лишил то или иное агентство недвижимости лицензии на оказание риэлтерских услуг. Однако совсем не появляется информация, сколько образуется новых. Мы собрали данные за 2019 год: сколько компаний появилось на рынке, а какие канули в Лету.
Информацию мы взяли из реестров риэлтеров и юридических лиц, которые имеют специальное разрешение на право осуществлять риэлтерские услуги, а также в отношении которых прекращено действие лицензии. Реестры находятся в открытом доступе
Кто лишился лицензии?
В 2019 году лицензии лишились 7 агентств недвижимости.
1) ООО «Планета недвижимости»
Новость о лишении лицензии этого агентства недвижимости была
По информации Министерства юстиции, основанием к рассмотрению дела стало «обращение гражданина Е., который обратился в ООО «Планета недвижимости» по рекламе квартиры, предлагаемой к найму. В итоге оказалось, что реклама является недостоверной, а по указанному в ней адресу находится административное здание.
Во время рассмотрения жалобы выявлены и другие нарушения в работе ООО «Планета недвижимости». Установлен факт оказания риэлтерских услуг потребителю человеком, который в штате данной организации не состоял.
- Действие выданной ООО «Планета недвижимости« лицензии прекращено в связи с выявленными грубыми нарушениями законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий (передача права на осуществление лицензируемой деятельности другому физическому лицу, оказание риэлтерских услуг лицом, не состоящим в штате риэлтерской организации (по поручению такой организации), —
2) ООО «НЬЮ ФЛЭТ»
Столичное агентство недвижимости ООО «НЬЮ ФЛЭТ» лишили лицензии практически одновременно с ООО «Планета недвижимости». Причиной стало несоответствие директора должностным требованиям.
Руководителем риэлтерской организации может быть только аттестованный риэлтер либо человек с высшим образованием со стажем работы не менее 3 лет в качестве руководителя риэлтерской организации, ее структурного подразделения или специалиста по риэлтерской деятельности. Директор ООО «Нью ФЛЭТ» этим требованиям не соответствовал, однако представлял интересы риэлтерской организации во взаимоотношениях с физическими лицами и государственными органами, в том числе подписывал договоры на оказание риэлтерских услуг. Более того, информация, представленная им в Министерство юстиции в обоснование правомерности выполнения обязанностей директора риэлтерской организации, оказалась недостоверной.
Свою деятельность АН ООО «НЬЮ ФЛЭТ» прекратило также 29 марта 2019 г.
3) ООО «ДомИнвест-недвижимость»
Следующим в списке значится Витебское агентство недвижимости ООО «ДомИнвест-недвижимость». Основанием для принятия решения на лишение лицензии Минюст
В частности, по информации Министерства юстиции, в ООО «ДомИнвест-недвижимость» риэлтерские услуги потребителю, обратившемуся за помощью в продаже квартиры, оказывал специалист по информационно-справочным услугам.
При этом риэлтерские услуги клиенту оказывали некачественно, объясняет Минюст: реклама квартиры, размещенная в целях поиска потенциальных покупателей, являлась ненадлежащей. Кроме того, недвижимость предлагалась по стоимости, отличающейся от согласованной с продавцом. Также на момент оказания потребителю риэлтерских услуг договор с ним заключен не был.
Действие лицензии ООО «ДомИнвест-недвижимость» завершилось 25 апреля 2019 г.
4) ООО «ЕВРОНЕДВИЖИМОСТЬ 2002»
В списке лишенных лицензии значится ООО «Евронедвижимость 2002".
Новости о том, что АН прекратило свою деятельность не было даже на сайте Минюста. Так что неизвестно, когда и за что агентство лишили лицензии, либо оно завершило действие разрешительного документа самостоятельно.
5) ОДО «Агентство недвижимости Проспект»
Витебское агентство недвижимости ОДО «Агентство Недвижимости Проспект» Минюст
Получило лицензию агентство в 2009 году, и как раз в 2019 разрешение на занятие риэлтерской деятельности нужно было продлевать. Однако многочисленные жалобы и нарушения это не позволили сделать.
6) ООО «Нужный адрес»
С 11 сентября прекратилось действие лицензии на право осуществления деятельности по оказанию риэлтерских услуг, выданной столичному агентству недвижимости ООО «Нужный адрес».
Как
Лицензирующий орган отметил, что жалобы на работу данного агентства поступали и ранее. По этой причине в марте 2019 года организации было вынесено предписание устранить выявленные нарушения законодательства о риэлтерской деятельности.
В частности, от имени ООО «Нужный адрес» в сети Интернет рекламировались предлагаемые к сдаче в наем квартиры без заключения договоров на оказание риэлтерских услуг с собственниками данных объектов недвижимости. Однако агентством недвижимости не были сделаны должные выводы, и оно продолжало работать с нарушением законодательства.
7) ЧРУП «Агентство недвижимости «Виктория»
Еще одним столичным агентством недвижимости, которое лишилось лицензии в 2019 году, стало ЧРУП «Агентство недвижимости «Виктория».
На действия риэлтерской организации
Действие лицензии ЧРУП «Агентство недвижимости «Виктория» прекратилось с 4 октября 2019 г.
Кто получил лицензию?
В 2019 году лицензией обзавелись 22 агентства недвижимости:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7) ООО «Агентство недвижимости «Уголок»» (Минск. Лицензия 02240/376 от 28.06.2019 № 128)
8)
9) ООО «ГрандПерфид недвижимость» (Минск. Лицензия 02240/369 от 12.02.2019 № 21)
10)
11)
12) ООО «Империя Недвижимости» риэлтерские услуги в настоящее время не оказываются (Минск. Лицензия 02240/390 от 06.12.2019 № 220)
13) ООО «Карта города» (Минск. Лицензия 02240/371 от 12.04.2019 № 58)
14) ООО «Недвижимость для всех» (Минск. Лицензия 02240/388 от 29.10.2019 № 199)
15)
16)
17)
18)
19) ООО «Столичные метры» (Минск. Лицензия 02240/379 от 26.07.2019 № 143)
20)
21)
22)
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В СМИ периодически всплывают новости, что Минюст лишил то или иное агентство недвижимости лицензии на оказание риэлтерских услуг. Однако совсем не появляется...
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