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7 исчезли, 22 появились. За что забирали лицензии у АН в 2019 году и кто пришел на рынок

28.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В СМИ периодически всплывают новости, что Минюст лишил то или иное агентство недвижимости лицензии на оказание риэлтерских услуг. Однако совсем не появляется информация, сколько образуется новых. Мы собрали данные за 2019 год: сколько компаний появилось на рынке, а какие канули в Лету.

7 исчезли, 22 появились. За что забирали лицензии у АН в 2019 году и кто пришел на рынок

Информацию мы взяли из реестров риэлтеров и юридических лиц, которые имеют специальное разрешение на право осуществлять риэлтерские услуги, а также в отношении которых прекращено действие лицензии. Реестры находятся в открытом доступе на сайте Министерства юстиции Республики Беларусь.

Кто лишился лицензии?

В 2019 году лицензии лишились 7 агентств недвижимости.

1) ООО «Планета недвижимости»

Новость о лишении лицензии этого агентства недвижимости была опубликована еще в 2018 году. Однако свою деятельность ООО «Планета недвижимости» прекратило с 29 марта 2019 г.

По информации Министерства юстиции, основанием к рассмотрению дела стало «обращение гражданина Е., который обратился в ООО «Планета недвижимости» по рекламе квартиры, предлагаемой к найму. В итоге оказалось, что реклама является недостоверной, а по указанному в ней адресу находится административное здание.

Во время рассмотрения жалобы выявлены и другие нарушения в работе ООО «Планета недвижимости». Установлен факт оказания риэлтерских услуг потребителю человеком, который в штате данной организации не состоял.

- Действие выданной ООО «Планета недвижимости« лицензии прекращено в связи с выявленными грубыми нарушениями законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий (передача права на осуществление лицензируемой деятельности другому физическому лицу, оказание риэлтерских услуг лицом, не состоящим в штате риэлтерской организации (по поручению такой организации), сообщили в Министерстве юстиции.

2) ООО «НЬЮ ФЛЭТ»

Столичное агентство недвижимости ООО «НЬЮ ФЛЭТ» лишили лицензии практически одновременно с ООО «Планета недвижимости». Причиной стало несоответствие директора должностным требованиям.

Руководителем риэлтерской организации может быть только аттестованный риэлтер либо человек с высшим образованием со стажем работы не менее 3 лет в качестве руководителя риэлтерской организации, ее структурного подразделения или специалиста по риэлтерской деятельности. Директор ООО «Нью ФЛЭТ» этим требованиям не соответствовал, однако представлял интересы риэлтерской организации во взаимоотношениях с физическими лицами и государственными органами, в том числе подписывал договоры на оказание риэлтерских услуг. Более того, информация, представленная им в Министерство юстиции в обоснование правомерности выполнения обязанностей директора риэлтерской организации, оказалась недостоверной.

Свою деятельность АН ООО «НЬЮ ФЛЭТ» прекратило также 29 марта 2019 г.

3) ООО «ДомИнвест-недвижимость»

Следующим в списке значится Витебское агентство недвижимости ООО «ДомИнвест-недвижимость». Основанием для принятия решения на лишение лицензии Минюст назвал грубые нарушения риэлтерской организацией законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий. В списке нарушений оказались: передача права на осуществление лицензируемой деятельности другому физическому лицу и оказание риэлтерских услуг без заключения в письменной форме договора на оказание таких услуг.

В частности, по информации Министерства юстиции, в ООО «ДомИнвест-недвижимость» риэлтерские услуги потребителю, обратившемуся за помощью в продаже квартиры, оказывал специалист по информационно-справочным услугам.

При этом риэлтерские услуги клиенту оказывали некачественно, объясняет Минюст: реклама квартиры, размещенная в целях поиска потенциальных покупателей, являлась ненадлежащей. Кроме того, недвижимость предлагалась по стоимости, отличающейся от согласованной с продавцом. Также на момент оказания потребителю риэлтерских услуг договор с ним заключен не был.

Действие лицензии ООО «ДомИнвест-недвижимость» завершилось 25 апреля 2019 г.

4) ООО «ЕВРОНЕДВИЖИМОСТЬ 2002»

В списке лишенных лицензии значится ООО «Евронедвижимость 2002".

Новости о том, что АН прекратило свою деятельность не было даже на сайте Минюста. Так что неизвестно, когда и за что агентство лишили лицензии, либо оно завершило действие разрешительного документа самостоятельно.

5) ОДО «Агентство недвижимости Проспект»

Витебское агентство недвижимости ОДО «Агентство Недвижимости Проспект» Минюст лишил лицензии в связи с оказанием риэлтерских услуг без заключения в письменной форме договора на оказание риэлтерских услуг, а также работником лицензиата, не имеющим права оказывать услуги, относящиеся к исключительной компетенции риэлтера.

Получило лицензию агентство в 2009 году, и как раз в 2019 разрешение на занятие риэлтерской деятельности нужно было продлевать. Однако многочисленные жалобы и нарушения это не позволили сделать.

6) ООО «Нужный адрес»

С 11 сентября прекратилось действие лицензии на право осуществления деятельности по оказанию риэлтерских услуг, выданной столичному агентству недвижимости ООО «Нужный адрес».

Как сообщил Минюст, основанием для лишения минского агентства недвижимости лицензии, в частности, явилась жалоба гражданина С. на неправомерные действия ООО «Нужный адрес» по размещению недостоверной рекламы объектов недвижимости.

Лицензирующий орган отметил, что жалобы на работу данного агентства поступали и ранее. По этой причине в марте 2019 года организации было вынесено предписание устранить выявленные нарушения законодательства о риэлтерской деятельности.

В частности, от имени ООО «Нужный адрес» в сети Интернет рекламировались предлагаемые к сдаче в наем квартиры без заключения договоров на оказание риэлтерских услуг с собственниками данных объектов недвижимости. Однако агентством недвижимости не были сделаны должные выводы, и оно продолжало работать с нарушением законодательства.

7) ЧРУП «Агентство недвижимости «Виктория»

Еще одним столичным агентством недвижимости, которое лишилось лицензии в 2019 году, стало ЧРУП «Агентство недвижимости «Виктория».

На действия риэлтерской организации пожаловался клиент, который обратился в агентство за услугами по найму жилья. В ходе проверки заявления было установлено, что деятельность «Виктории» грубо нарушала законодательство о лицензировании. Выявлен факт оказания риэлтерских услуг без заключения договора в письменной форме. Более того, за последний год это уже не первое подобное нарушение.

Действие лицензии ЧРУП «Агентство недвижимости «Виктория» прекратилось с 4 октября 2019 г.

Кто получил лицензию?

В 2019 году лицензией обзавелись 22 агентства недвижимости:

1)  ООО «Агентство недвижимости «Любимый город» (Витебск. Лицензия 02240/377 от 16.07.2019 № 138)

2)  ООО «Агентство Мир Недвижимости» (Витебск. Лицензия 02240/385 от 15.10.2019 № 192)

3)  ООО «Культурная столица» (Витебск. Лицензия 02240/380 от 15.08.2019 № 159)

4)  ООО «Твой риэлтер» (Гомель. Лицензия 02240/389 от 29.10.2019 № 199)

5)  ООО «ГРОДНЕНСКОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» (Гродно. Лицензия 02240/386 от 15.10.2019 № 192)

6)  ООО «Агентство недвижимости «Гармония недвижимости»» (Минск. Лицензия 02240/374 от 14.06.2019 № 111)

7)  ООО «Агентство недвижимости «Уголок»» (Минск. Лицензия 02240/376 от 28.06.2019 № 128)

8)  ООО «Алеф Лайф» (Минск. Лицензия 02240/387 от 29.10.2019 № 199)

9)  ООО «ГрандПерфид недвижимость» (Минск. Лицензия 02240/369 от 12.02.2019 № 21)

10)   ООО «Готовые решения» (Минск. Лицензия 02240/382 от 24.09.2019 № 174)

11)   ООО «ДОНУМ-ЭЛИТ-ГРУПП» (Минск. Лицензия 02240/391 от 10.12.2019 № 225)

12)   ООО «Империя Недвижимости» риэлтерские услуги в настоящее время не оказываются (Минск. Лицензия 02240/390 от 06.12.2019 № 220)

13)   ООО «Карта города» (Минск. Лицензия 02240/371 от 12.04.2019 № 58)

14)   ООО «Недвижимость для всех» (Минск. Лицензия 02240/388 от 29.10.2019 № 199)

15)   ООО «РиелтКафе» (Минск. Лицензия 02240/375 от 28.06.2019 № 128)

16)   ООО «Риэлтерское агентство ДОМ» (Минск. Лицензия 02240/378 от 16.07.2019 № 138)

17)   ООО «Риэлти Фокс» (Минск. Лицензия 02240/381 от 30.08.2019 № 164)

18)   ООО «Сильван-Инвест» (Минск. Лицензия 02240/383 от 24.09.2019 № 174)

19)   ООО «Столичные метры» (Минск. Лицензия 02240/379 от 26.07.2019 № 143)

20)   ООО «Центр недвижимости Меридиан» (Минск. Лицензия 02240/384 от 24.09.2019 № 174)

21)   ООО «ЭРА-Недвижимости плюс» (Минск. Лицензия 02240/373 от 23.04.2019 № 68)

22)   ООО «Ваше агентство недвижимости» (Бобруйск. Лицензия 02240/370 от 12.04.2019 № 58)

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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В СМИ периодически всплывают новости, что Минюст лишил то или иное агентство недвижимости лицензии на оказание риэлтерских услуг. Однако совсем не появляется...
 
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