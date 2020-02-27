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В марте «Сафмар» Гуцериева планирует поставить на «Нафтан» 300 тысяч тонн нефти

27.02.2020 17:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компании группы «Сафмар», подконтрольной российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву, в марте планируют поставить в Беларусь свыше 300 тыс. тонн нефти. Об этом сообщил TUT.BY источник, знакомый с планами компании.

«В планах — 300 тысяч тонн по „трубе“ на Новополоцк», — сказал собеседник.

Он также сообщил, что будут поставки и железнодорожным транспортом, но объемы не уточнил.

В январе-феврале компании группы «Сафмар» планировали поставить в Беларусь 950 тысяч тонн нефти.

Вчера концерн «Белнефтехим» сообщил, что в марте помимо «Сафмара» сырье для переработки на НПЗ в Мозыре и Новополоцке будут поставлять еще пять российских фирм и азербайджанская госкомпания Socar.

С начала этого года нефтеперерабатывающие заводы работают на половину своей мощности в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с российскими поставщиками: Минск и Москва спорили по поводу размера премии, которую Беларусь выплачивает российским нефтяным компаниям.

НПЗ за два первых месяца текущего года планируют переработать около 1,8 млн тонн нефти. Хотя изначально планировалось потребить около 4 млн тонн.

В январе-феврале нефть в Беларусь поставляли только компании Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко. Беларусь также закупила 86 тысяч тонн норвежской нефти. Кроме того, «Белоруснефть» поставляет свое сырье на НПЗ, хотя ранее его экспортировала. 11 февраля «Белнефтехим» сообщил о заборе технологической нефти из системы нефтепроводов «Дружба» для поставок на НПЗ.

 
Теги: Минск
 
 
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В январе-феврале компании группы «Сафмар» планировали поставить в Беларусь 950 тысяч тонн нефти.
 
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