В марте «Сафмар» Гуцериева планирует поставить на «Нафтан» 300 тысяч тонн нефти

С начала этого года нефтеперерабатывающие заводы работают на половину своей мощности в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с российскими поставщиками: Минск и Москва спорили по поводу размера премии, которую Беларусь выплачивает российским нефтяным компаниям.
НПЗ за два первых месяца текущего года планируют переработать около 1,8 млн тонн нефти. Хотя изначально планировалось потребить около 4 млн тонн.
В январе-феврале нефть в Беларусь поставляли только компании Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко. Беларусь также закупила 86 тысяч тонн норвежской нефти. Кроме того, «Белоруснефть» поставляет свое сырье на НПЗ, хотя ранее его экспортировала. 11 февраля «Белнефтехим» сообщил о заборе технологической нефти из системы нефтепроводов «Дружба» для поставок на НПЗ.