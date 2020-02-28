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Внешний госдолг в январе сократился на 0,2 млрд долларов

28.02.2020 12:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государственный долг Беларуси на 1 февраля 2020 года составил 45,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 0,3 млрд рублей, или на 0,6%, сообщает Минфин.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Внешний госдолг по состоянию на 1 февраля 2020 года составил 16,9 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 0,2 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,2%.

В январе 2020 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 69,6 млн долларов:

  • 66,7 млн долларов — правительства и банков России;
  • 2,4 млн долларов — Международного банка реконструкции и развития;
  • 0,5 млн долларов — ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга в январе 2020 года составило 259,9 млн долларов:

  • 167,7 млн долларов — банкам Китая;
  • 92,2 млн долларов — правительству России.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 февраля 2020 года составил 8,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%.

В январе 2020 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 78,3 млн долларов. Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 56,3 млн долларов.

Напомним, бюджетом 2020 года установлены более жесткие по сравнению с 2019 годом лимиты государственного и гарантированного государством долга:

— лимит внешнего госдолга снижен до 20,5 млрд долларов (21 млрд долларов в 2019 году);

— лимит внутреннего госдолга — 9,5 млрд рублей (10 млрд рублей в 2019 году);

— лимит внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь, — 2,7 млрд долларов (3 млрд долларов в 2019 году);

— лимит внутреннего долга, гарантированного Республикой Беларусь, — 2,9 млрд рублей (3,1 млрд рублей в 2019 году).

В 2020 году расходы на погашение госдолга составят 5,977 млрд рублей, в том числе внешнего государственного долга — 3,741 млрд рублей, внутреннего — 2,236 млрд рублей. При этом в валюте придется погасить 2,586 млрд долларов, или 97,1% от общего объема.

Уже традиционно большую часть суммы планируется рефинансировать. Для этого в 2020 году предполагается осуществить несвязанные заимствования на общую сумму 1,950 млрд долларов (4,377 млрд рублей) за счет размещения гособлигаций на внешних (1,350 млрд долларов) и внутреннем (600 млн долларов) рынках.

 
 
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Государственный долг Беларуси на 1 февраля 2020 года составил 45,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 0,3 млрд рублей, или на 0,6%, сообщает Минфин.
 
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