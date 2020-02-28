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«Белоруснефть» в 2020 году планирует добыть в Эквадоре не менее 160 тыс. т нефти

28.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белоруснефть» в 2020 году планирует добыть в Эквадоре не менее 160 тыс. т нефти

«Белоруснефть» в 2020 году планирует добыть в Эквадоре не менее 160 тыс. т нефти, сообщил сегодня журналистам начальник управления внешнеэкономической деятельности «Белоруснефти» Андрей Бохан, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы уже несколько лет развиваем добычной проект в Эквадоре. Последнее время из года в год мы добываем все больше и больше. В 2019 году мы добыли 135 тыс. т нефти. В этом году рассчитываем добыть не меньше 160 тыс. т», — сказал Андрей Бохан.

https://www.belta.by

 
 
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«Белоруснефть» в 2020 году планирует добыть в Эквадоре не менее 160 тыс. т нефти, сообщил сегодня журналистам начальник управления внешнеэкономической деятельности...
 
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