Источник материала: Вороновская газета





«Белоруснефть» в 2020 году планирует добыть в Эквадоре не менее 160 тыс. т нефти, сообщил сегодня журналистам начальник управления внешнеэкономической деятельности «Белоруснефти» Андрей Бохан, передает корреспондент БЕЛТА .

«Мы уже несколько лет развиваем добычной проект в Эквадоре. Последнее время из года в год мы добываем все больше и больше. В 2019 году мы добыли 135 тыс. т нефти. В этом году рассчитываем добыть не меньше 160 тыс. т», — сказал Андрей Бохан.

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