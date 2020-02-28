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«Белнефтехим»: расход бензина зависит от многих факторов, качество топлива соответствует стандартам

28.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белнефтехим»: расход бензина зависит от многих факторов, качество топлива соответствует стандартам

Расход бензина в автомобилях зависит от многих факторов, качество белорусского топлива соответствует всем стандартам и требованиям, заявили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна «Белнефтехим», комментируя информацию о случаях увеличения расхода топлива.

«Попытка привязывать данную ситуацию к грязной нефти некорректна. Грязной нефти нет у нас уже давно. Что касается качества топлива, есть четкие стандарты, которые выполняются. Мы работаем не только на внутреннем рынке, поэтому нет разделения: в одной емкости бензин для внутреннего рынка, во второй — для экспорта. Все производится по международным стандартам», — подчеркнули в «Белнефтехиме».

В концерне обратили внимание на то, что поступающее на АЗС топливо проходит жесткий системный контроль и соответствует всем стандартам и требованиями.

Что касается версий о возможном недоливе топлива на заправках, то в концерне считают, это исключено, поскольку все процессы на АЗС автоматизированы.

«Изменение расхода зависит от многих факторов: стиля вождения, погодных условий, характеристик конкретной машины и так далее. Попытки связывать это с качеством бензина не имеют под собой почвы», — считают в «Белнефтехиме».

https://www.belta.by

 
 
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Расход бензина в автомобилях зависит от многих факторов, качество белорусского топлива соответствует всем стандартам и требованиям, заявили...
 
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