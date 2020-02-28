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Российский рубль может стать единой валютой в ЕАЭС

28.02.2020 11:44 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Возможность перехода на российский рубль активно обсуждается в Еврокомиссии.

Об этом заявил глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович в интервью на телеканале «Беларусь 1».

По его словам, вопрос обсуждается «зачастую конъюнктурно».  Мясникович сказал, что планирует встретиться с руководителями центробанков всех стран ЕАЭС. На ней будет идти разговор, в том числе, и о единой валюте. Но будет ли это именно российский рубль, пока не известно.

Мясникович отметил, что все страны ЕАЭС имеют отрицательное торговое сальдо с Россией. Им не хватает рублевой выручки, чтобы рассчитаться за российский импорт. «Мы должны продать что-то в третьи страны, за валюту конвертировать российские рубли и только потом работать в рублевой зоне», — пояснил он.

Глава коллегии ЕЭК подчеркнул: никто не говорит, что переход на российский рубль планируется уже завтра.

«Нам нужно думать о дедолларизации, но при этом из одной проблемы не создать другую», - сказал он.

Отметим, что на протяжении последних нескольких лет идет речь о российском рубле в качестве единой валюты для РФ и Беларуси. Однако 1 ноября на финансовом форему в Минске глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур рассказал, что с председателем Центробанка России Эльвирой Набиуллиной этот вопрос не обсуждался.

Однако ранее, в июне 2019 года, министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, что Центробанк РФ и Нацбанк Беларуси обсуждают возможность введения единой валюты. На тот момент никаких данных о ходе интеграционных переговоров населению не сообщалось, поэтому новость породила массу домыслов и возмущения.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Возможность перехода на российский рубль активно обсуждается в Еврокомиссии. Об этом заявил глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович в интервью на телеканале...
 
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