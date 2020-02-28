Глава Минэкономики: Мы не смотрим на будущее через нефтяную трубу

Источник материала: Tut.by

Две основные задачи решены в Беларуси по итогам 2019 года — сохранена макроэкономическая стабильность, обеспечен рост доходов населения, но рост экономики замедляется, работать предстоит в условиях новой реальности, которую будут определять переход на мировые цены на энергоносители и цифровизация, заявил министр экономики Александр Червяков на итоговой коллегии.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Эти факторы несут не только риски, но и возможности. Мы не смотрим на будущее нашей экономики через нефтяную или газовую трубу, — подчеркнул Червяков.

Основной потенциал экономики в том, отметил министр, чтобы получить максимальную отдачу от модернизированных предприятий, вывести их на уровень производительности труда частного сектора. Кроме того следует обеспечить углубленную переработку местного сырья (древесина, цемент, торф, молоко, мясо), нарастить экспорт потенциальных точек роста (ПВТ, «Великий камень», СЭЗы, Бремино-Орша).

Червяков отметил, что в Минэкономики подготовило три глобальных документа в сфере макропрогнозирования. Это Национальная стратегия устойчивого развития до 2035 года, концепция новой пятилетней программы до 2025 года (в ней прописано несколько сценариев до 2025 года, один — целевой, с темпами роста выше мировых).

Прирост инвестиций в основной капитал в 2019 году составил более 5%.

— Подготовлена стратегия по привлечению прямых иностранных инвестиций и план мероприятий по совершенствованию инвестклимата, — рассказал министр. Готовятся изменения в некоторые документы, предусматривающие оптимизацию мер ответственности инвесторов, усиление защиты прав собственников, введение стабилизационной оговорки, снижение финансовой нагрузки в период реализации проекта.





Червяков подчеркнул, что задание по привлечению в страну прямых иностранных инвестиций на чистой не выполнено на четверть. «А это 400 млн долларов. Справились только Минская и Могилевская область», — уточнил он.

— В мире идет конкуренция за прямые инвестиции. Необходима более тонкая работа. Никакого формализма и трехлетнего ожидания, как с мусороперерабатывающим заводом в Минске, — заявил он.

Министр также потребовал от министерств и ведомств более тщательной проработки проектов в части своих обязательств, что крайне важно при урегулировании разногласий с инвесторами.

— Вопросы — от взыскания платежей за земельные участки, до тарифов на электроэнергию. Каждый госорган отстаивает свои узковедомственные интересы. Для упреждения спорных вопросов мы подготовили проект указа. Главное в нем — соблюдение принципов ответственности сторон за свои решения. Доказали свою правоту — возместили судебные расходы за счет виновного. Нет — платите по счетам. Указ нужен не потому, что возникают споры, а чтобы их не было в будущем, — подчеркну министр.

Александр Червяков остановился на сотрудничестве с Китаем, где был рост экспорта на 38%, но есть стагнация в привлечении инвестиций.

— Пока выходить на их электронные площадки, — потребовал глава Минэкономики, напомнив местным властям о необходимости усилить работу по привлечению прямых иностранных инвестиций из Китая в регионы в объеме не менее 100 млн долларов на область.

Червяков также обратил внимание на необходимость стимулирования предпринимательства, малого и среднего бизнеса.

— По-прежнему на местах с точностью до наоборот сейчас реализуется норма директивы № 4 о толковании неточностей законодательства в пользу субъекта хозяйствования, — признал Червяков.