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Польша начала готовить нефтепровод «Дружба» к реверсу в сторону Беларуси

28.02.2020 15:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN решил технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении. Информация об этом размещена на сайте компании.


Фото: pern.pl

«PERN принял решение, чтобы восточная часть нефтепровода „Дружба“ получила возможность обратной транспортировки нефти, то есть транспортировки сырья из Плоцка в Адамово», — говорится в сообщении.

Поясняется, что в настоящее время транспортировка осуществляется только в противоположном направлении — из базы в Адамово на базу в Плоцке, сообщает РИА Новости.

Целью реверсных поставок PERN называет «повышение гибкости логистической сети компании и повышение энергетической безопасности Польши».

Польская компания уже начала поиск подрядчика этого проекта.

PERN уточнил, что возможности обратной транспортировки сегодня имеет только северный трубопровод, соединяющий Гданьск с Плоцком. «Насколько такое решение необходимо, мы убедились во время так называемого хлоридного кризиса, когда в страну поступала из России загрязненная нефть», — говорится в сообщении.

«Реверс на восточном участке нефтепровода „Дружба“ даст нам возможность гибкой и двусторонней передачи нефти между базами, чтобы в полном объеме и без помех обслуживать наших клиентов», — заявил глава PERN Игорь Василевский.

Александр Лукашенко уже неоднократно говорил, если не договорится с Москвой по поставкам нефти, будет искать альтернативные способы поставок, в том числе использовать реверс саудовской или американской нефти через Гданьск.

Доставка в Беларусь нефти из Гданьска по нефтепроводу «Дружба» технически возможна, но есть нюанс, пояснял TUT.BY первый заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

— Другое дело, что у Польши сегодня нет технической возможности качать нефть к себе и от себя одновременно, но она может делать это с остановками. Допустим, неделю качаем на Мозырь, а три недели из Мозыря. То есть это вполне технически реализуемая задача, если Польша пойдет навстречу. Мы это обсуждаем. Страна должна иметь стабильные варианты альтернативных поставок со всех возможных направлений, — отметил Вериго.

Вчера уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимски после встречи с министром энергетики США Дэном Бруйеттом в Вашингтоне заявил, что Варшава заинтересована в помощи Беларуси с поставками нефти, пишет forsal.pl. Он добавил, что Беларусь должна решить, нужны ли ей поставки, и купить нефть. «Тогда мы через нашу транспортную систему можем им доставить сначала небольшой объем нефти, а со временем намного больший», — сказал представитель Польши.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил во время недавнего визита в Минск, что США готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам.

 
Теги: Минск
 
 
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Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN решил технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении. Информация об этом...
 
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