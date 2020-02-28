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Национальную стратегию устойчивого развития Беларуси — 2035 планируют внести в Совмин до 1 апреля

28.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Национальную стратегию устойчивого развития Беларуси — 2035 планируют внести в Совмин до 1 апреля

Национальную стратегию устойчивого развития Беларуси до 2035 года планируют внести в правительство до 1 апреля. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков во время расширенного заседания коллегии Минэкономики, передает корреспондент БЕЛТА.

«При разработке стратегии учитывались национальные интересы и международные обязательства по достижению Целей устойчивого развития. Проводились тематические круглые столы с привлечением широкого круга экспертов. Мы постарались услышать каждую инициативу. Сегодня стоит задача доработать стратегию с учетом предложений госорганов и общественных организаций, провести ее общественное обсуждение и до 1 апреля внести в правительство», — сказал Александр Червяков.

Кроме того, разработана концепция Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Отрабатываются несколько сценариев развития в условиях новой реальности. Один из них целевой и должен обеспечивать темп роста экономики выше среднемирового. По словам министра, концепция рассмотрена в правительстве, системные направления экономической политики приняты за основу для дальнейшей работы. «Один из драйверов роста в следующую пятилетку — коммерческие виды услуг. При формировании программы и расчетов к ней каждый отраслевой регулятор должен представить конкретные предложения по их развитию. Особый упор — на экспорт услуг и меры по расширению участия частного бизнеса», — подчеркнул он.

Александр Червяков подчеркнул, что прогноз социально-экономического развития Беларуси на 2021 год должен быть увязан с пятилетней программой.

https://www.belta.by

 
 
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Национальную стратегию устойчивого развития Беларуси до 2035 года планируют внести в правительство до 1 апреля. Об этом сообщил министр экономики Александр...
 
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