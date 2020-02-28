Бюджет ждут нелегкие времена. Как сохранить социальную поддержку населения?

Источник материала: Tut.by

Сужение потоков доходов в бюджет и снижение эффективности социальной политики может потребовать пересмотра подходов к соцподдержке разных групп населения. К такому выводу пришли эксперты во время дискуссии «Система социальной защиты Беларуси глазами ее жителей (и что из этого следует для социальной политики)».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Государственная поддержка в свое время сыграла важную роль для снижения уровня бедности среди детей и подстегнула рост рождаемости, особенно в сельской местности. А распределительная пенсионная система помогает поддерживать низкий уровень бедности среди людей старшего поколения. Но с 2012 года Фонд соцзащиты населения испытывает дефицит и, чтобы полностью обеспечивать выплатами получателей пенсий и социальных пособий, нуждается во все более объемных вливаниях из бюджета. В прошлом году, по оценкам экспертов, недостаток средств в ФСЗН составил 9,2%. В этом году трансферты бюджетных средств в ФСЗН достигнут почти 2 млрд рублей — на 700 млн больше, чем годом ранее. Причем нагрузка на бюджет будет только расти.

Поэтому продолжать поддерживать приемлемый уровень пенсий и сохранить прежнюю систему соцподдержку из ФСЗН будет возможным либо постоянным повышением дотаций из бюджета, либо расширением налоговой базы, отмечает эксперты ИПМ. Однако опрос населения показывает: люди хоть и не против сохранения прежнего уровня поддержки нуждающихся, но абсолютное большинство против того, чтобы с них для этого собирали еще больше налогов.

Доходы бюджета заметно сокращаются

В последние годы валютные доходы были близки к размеру выплат на погашение и обслуживание валютного госдолга, обязательства по которому для Беларуси сейчас максимально высокие. Но налоговый маневр, проводимый в России, сокращение выгод от продажи нефтепродуктов отечественными НПЗ, отсутствие доходов от перетаможки, спад производства калийных удобрений негативно отразятся на доходной части бюджета.

— Валютные доходы уходят с прошлогодних 4,5% от ВВП до 2,5%. Это та валюта, которая будет заработана в бюджет, — отмечает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

В связи с этим система социальной защиты не будет иметь прежней устойчивости, отмечают эксперты. Ведь кроме того, что в Беларуси по объективным демографическим причинам сокращается число трудоспособного населения, основных плательщиков социальных выплат в казну, увеличивается количество самозанятых, большинство из которых не делают взносы в ФСЗН. Это говорит о том, что доходная часть ФСЗН расти не будет, а может даже сокращаться. Потребность в трансфертах продолжит расти, а бюджет уже сейчас не имеет свободных денег.

— Бюджет, вероятно, будет ожидать какая-то консолидация, потому что компенсировать выпадающие доходы особо нечем. Поэтому придется ужиматься в расходах, — считает Александр Чубрик.

Традиционная соцподдержка больше не дает ожидаемого эффекта

В то время как с доходами бюджета все складывается не особо оптимистично, потребности социальной политики будут если не увеличиваться, то точно не уменьшаться. Запрос со стороны населения на меры поддержки разных категорий соответствует тому, что предлагает государство, показывают результаты опроса, проведенного Исследовательским центром ИПМ и BEROC при финансовой поддержке ЕС. Население, как минимум, полагается на поддержку более высокого уровня пенсий и сохранение социальных льгот для семей с детьми.

Высокая степень социальной поддержки и патернализма привела к тому, что население все больше делает ставку на помощь государства. Это подтверждают результаты исследования. Например, самой большой проблемой для семей с детьми опрошенные нызвали отсутствие собственного жилья. 71% считают, что решить проблему можно, если государство будет предоставлять льготные кредиты на жилье, 51% — если будет больше возможностей зарабатывать, 35% — предоставлять бесплатное жилье многодетным, 33% — повысить качество жизни в регионах. То есть большинство склоняется к тому, что решение жилищных проблем семей с детьми — это, скорей, забота государства, чем самих людей.

— Так было не всегда. Был период конца 1990-х — начала 2000-х, когда люди думали, что клево покупать жилье самим. Но когда эту идею перебили идеей давать [жилье] бесплатно, укоренилась последняя. И ее изгнать этот стереотип будет сложно, — комментирует внештатный научный сотрудник Исследовательского центра ИПМ Наталья Щербина.

Между тем ожидаемый эффект от некоторых мер социальной политики практически обнулился, отмечают эксперты. Некоторые виды поддержки уже перестали работать как стимул, перейдя в категорию бонусов от государства. В частности трехлетний отпуск по уходу за ребенком больше не ведет к росту рождаемости.

— Семейная политика выстраивается с точки зрения удовлетворения самых важных потребностей — материальных и жилищных. Но то, что сейчас меняется демографическое поведение, пока в семейной политике не учтено, — объясняет Наталья Щербина.

Трансформация социальной политики актуальна как никогда

Эксперты считают, что перед государством вскоре встанет два важных вопроса. Хватит ли в бюджете денег на то, чтобы продолжать социальную политику в ее существующем виде. И как трансформировать социальную политику, чтобы она было более эффективной.

— По пенсиям вариантов не много. Повышение пенсионного возраста, удлинение стажа… Но этого недостаточно. Вероятно, нужно будет думать о дополнительных элементах пенсионной реформы, — считает глава Исследовательского центра ИПМ.

В системе поддержки семей с детьми экономисты видят много возможных изменений, которые бы позволили не только давать семьям материальные бонусы за рождение детей, а повысить отдачу от имеющегося человеческого капитала.

— Задача сейчас не в том, чтобы дать жилье бедному человеку, а сделать так, чтобы он не был беден, — приводит пример Александр Чубрик.

В случае сокращения объемов социальных выплат категориям, ориентированным на поддержку государства, это станет вызовом и может привести к ухудшению материального положения отдельных групп граждан. Хотя роста абсолютной бедности не произойдет, считает экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович.

— Если такое происходит, основная задача в том, чтобы оживить экономику, чтобы появились альтернативные возможности, позволяющие людям полагаться не только на государство, но и самостоятельно решать свои проблемы. Это вопрос увеличения деловой активности, — добавляет он.