Беларусь утвердила тариф на прокачку азербайджанской нефти из Украины в Мозырь

Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило тарифы на услуги по транспортировке нефти по маршрутному направлению «Броды-Мозырь-ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Тарифы установлены для обеспечения транспортировки нефти трубопроводным транспортом с территории Украины», говорится в сообщении.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли напомнили, что в марте ожидается «поступление танкерами в порт Одессы нефти, предназначенной для Республики Беларусь, из альтернативных источников».

«Для транспортировки указанной нефти до нефтеперерабатывающего завода и будет задействован белорусский участок трубопровода «Броды-Мозырь-ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», протяженность которого составляет 40 км», пояснили в МАРТ

Размер тарифа — 0,87 белорусского рубля за перемещение 1 тонны нефти на 1 километр.

Напомним, азербайджанская госкомпания Socar планирует в марте поставить один танкер нефти объемом около 80 тыс. тонн в порт Одессы. Дальше сырье будет транспортировано в Беларусь по украинскому нефтепроводу Одесса-Броды. Вместе с тем в «Белнефтехиме» сообщали , что сделка включает поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн.