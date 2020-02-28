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«Это тектонический сдвиг». «Белнефтехим» приветствовал намерение Польши запустить «Дружбу» в реверс

28.02.2020 19:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Намерение польской стороны подготовить магистральный нефтепровод «Дружба» на своей территории для реверсных поставок нефти открывает для Беларуси возможность вести переговоры с поставщиками сырья с его транспортировкой по этой более выгодной маршрутной схеме. Об этом заявил TUT. BY пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.


Фото: pern.pl

28 февраля польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN сообщил о решении технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти из Плоцка в Адамово, по сути — в сторону Беларуси.

— Мы вели переговоры с PERN по данному вопросу. И если ранее возможность использовать данное направление оценивалось как 50% на 50%, то сейчас есть результат этих переговоров — заявление польского оператора о возможности реверса. Для нас это выгодно и интересно, поскольку снижает транспортные расходы при поставках нефти по этому направлению. И это позволяет более детально рассматривать данный вариант поставки нефти, — сказал Тищенко.

По его словам, для Беларуси открывается «еще одна дверь в мир альтернативных источников поставок нефти».

— Это меняет картину. По сути, мы наблюдаем признаки тектонического сдвига на рынке нефти в Европе, которому способствовали не только коронавирус, но и позиция крупных российских игроков [нефтяного рынка], направивших усилия белорусской стороны на поиск альтернативных источников. Практика еще раз доказала, что спрос рождает предложения, а не наоборот, — отметил представитель концерна.

Александр Тищенко подчеркнул, что использование трубопроводного транспорта при поставках нефти более выгодно, чем, например, по железной дороге, и поставщикам нефти станет интереснее работать в этой части Европы, в том числе поставлять нефть и для белорусской стороны.

— Технически реверс [по белорусской части трубопровода] возможен, теперь преодолен психологический барьер, и можно переходить в предметную плоскость, переговорам по поставкам нефти с использованием реверса, — заключил пресс-секретарь Белнефтехима.

Александр Лукашенко уже неоднократно говорил: если не договорится с Москвой по поставкам нефти, будет искать альтернативные способы поставок, в том числе использовать реверсные поставки саудовской или американской нефти через порт Гданьска (Польша).

Первый заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго говорил TUT.BY, что доставка в Беларусь нефти из Гданьска по нефтепроводу «Дружба» технически возможна, но есть нюанс: у Польши нет технической возможности качать нефть к себе и от себя одновременно, но она может делать это с остановками.

Вчера уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимски после встречи с министром энергетики США Дэном Бруйеттом в Вашингтоне заявил, что Варшава заинтересована в помощи Беларуси с поставками нефти, пишет forsal.pl. Он добавил, что Беларусь должна решить, нужны ли ей поставки, и купить нефть. «Тогда мы через нашу транспортную систему можем им доставить сначала небольшой объем нефти, а со временем намного больший», — сказал представитель Польши.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил во время недавнего визита в Минск, что США готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам.

 
Теги: Минск
 
 
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Намерение польской стороны подготовить магистральный нефтепровод «Дружба» на своей территории для реверсных поставок нефти открывает для Беларуси возможность...
 
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