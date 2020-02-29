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«Четырешка» обойдется в $270 тысяч. В ЖК «Фарфоровый» квартиры подорожали на $25—500 за «квадрат»

29.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В газете «Минский курьер» от 28 февраля опубликована проектная декларация по ЖК «Фарфоровый», который расположен в квартале ул. Кропоткина — ул. В.Хоружей — пр.Машерова — ул. Червякова. Сейчас выставлены на продажу только трех- и четырехкомнатные варианты, стоимость квадрата — от $1525.

«Четырешка» обойдется в 0 тысяч. В ЖК «Фарфоровый» квартиры подорожали на —500 за «квадрат»
Фото: январь 2020 года

«Четырешка» обойдется в 0 тысяч. В ЖК «Фарфоровый» квартиры подорожали на —500 за «квадрат»

«Многофункциональный общественный центр в квартале ул. Кропоткина — ул. В.Хоружей — пр.Машерова — ул. Червякова», или МФК «Фарфоровый", состоит из трех жилых домов, 4 подземных паркингов, 3 бизнес-центров, СПА-комплекса с бассейном и салоном красоты, пристроенного детского сада на 70 мест, продуктового магазина, фудкорта, боулинга с кафе, тренажерного зала и других объектов социальной инфраструктуры. Застройщиком выступает строительная компания СООО «ИНФОРЕАЛТ».

Сейчас застройщик предлагает дольщикам купить 10 квартир и 8 встроенных помещений многофункционального назначения:

  • 6 трехкомнатных квартир общей площадью от 83,75 кв.м. до 89,62 кв.м. Стоимость «квадрата» — $1525 — $1540;
  • 3 четырехкомнатных квартир общей площадью от 103,27 кв.м. до 103,45 кв.м. Стоимость «квадрата» — $1525 — $1540;
  • 1 четырехкомнатную квартиру общей площадью 135,17 кв.м. Стоимость «квадрата» — $2000;
  • 8 встроенных помещений многофункционального назначения общей площадью от 62,88 кв.м. до 94,91 кв.м. Стоимость «квадрата» — $1500—$1600.

«Четырешка» обойдется в 0 тысяч. В ЖК «Фарфоровый» квартиры подорожали на —500 за «квадрат»
Фото: январь 2020 года

Напомним, на земельном участке площадью 4,3 га раньше находился знаменитый в свое время фарфоровый завод. Однако в 2013 году компания СООО «ИНФОРЕАЛТ» выкупила право застройки этой территории, правда, к строительству удалось приступить лишь в 2019 году. В начале 2020 года площадка выглядит оживленной. Шесть секций первого жилого дома комплекса будут строиться одновременно, а сдавать его планируется по мере готовности пусковыми комплексами по секциям (подъездам). Ввод 1-й очереди планируется в IV квартале 2020 г., 2-й очереди — в III квартале 2021 г., комплекса — 2022 г. В жилых домах будут представлены 1-, 2-, 3-, 4-, 5-комнатные квартиры свободных планировок. На двух верхних этажах — квартиры с террасами.

Купить квартиры в новостройке можно было уже в сентябре 2019 года, и тогда стоимость «квадрата» составляла $1500.


«Четырешка» обойдется в 0 тысяч. В ЖК «Фарфоровый» квартиры подорожали на —500 за «квадрат»минск" />

 
Теги: Минск
 
 
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В газете «Минский курьер» от 28 февраля опубликована проектная декларация по ЖК «Фарфоровый», который расположен в квартале ул. Кропоткина — ул. В.Хоружей —...
 
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