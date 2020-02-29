«Четырешка» обойдется в $270 тысяч. В ЖК «Фарфоровый» квартиры подорожали на $25—500 за «квадрат»

Напомним, на земельном участке площадью 4,3 га раньше находился знаменитый в свое время фарфоровый завод. Однако в 2013 году компания СООО «ИНФОРЕАЛТ» выкупила право застройки этой территории, правда, к строительству удалось приступить лишь в 2019 году. В начале 2020 года площадка выглядит оживленной . Шесть секций первого жилого дома комплекса будут строиться одновременно , а сдавать его планируется по мере готовности пусковыми комплексами по секциям (подъездам). Ввод 1-й очереди планируется в IV квартале 2020 г., 2-й очереди — в III квартале 2021 г., комплекса — 2022 г. В жилых домах будут представлены 1-, 2-, 3-, 4-, 5-комнатные квартиры свободных планировок. На двух верхних этажах — квартиры с террасами.

Купить квартиры в новостройке можно было уже в сентябре 2019 года, и тогда стоимость «квадрата» составляла $1500 .