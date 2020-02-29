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«Четырешка» обойдется в $270 тысяч. В ЖК «Фарфоровый» квартиры подорожали на $25—500 за «квадрат»
29.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В газете «Минский курьер» от 28 февраля опубликована проектная декларация по ЖК «Фарфоровый», который расположен в квартале ул. Кропоткина — ул. В.Хоружей — пр.Машерова — ул. Червякова. Сейчас выставлены на продажу только трех- и четырехкомнатные варианты, стоимость квадрата — от $1525.
«Многофункциональный общественный центр в квартале ул. Кропоткина — ул. В.Хоружей — пр.Машерова — ул. Червякова», или МФК «Фарфоровый", состоит из трех жилых домов, 4 подземных паркингов, 3 бизнес-центров, СПА-комплекса с бассейном и салоном красоты, пристроенного детского сада на 70 мест, продуктового магазина, фудкорта, боулинга с кафе, тренажерного зала и других объектов социальной инфраструктуры. Застройщиком выступает строительная компания СООО «ИНФОРЕАЛТ».
Сейчас застройщик предлагает дольщикам купить 10 квартир и 8 встроенных помещений многофункционального назначения:
Напомним, на земельном участке площадью 4,3 га раньше находился знаменитый в свое время фарфоровый завод. Однако в 2013 году компания СООО «ИНФОРЕАЛТ» выкупила право застройки этой территории, правда, к строительству удалось приступить лишь в 2019 году. В начале 2020 года площадка
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В газете «Минский курьер» от 28 февраля опубликована проектная декларация по ЖК «Фарфоровый», который расположен в квартале ул. Кропоткина — ул. В.Хоружей —...
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