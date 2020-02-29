Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24 февраля — 1 марта 2020 года)

Строительство

Мы узнали , как стройотрасль Беларуси ушла в «сплошную экономию» и забыла о качестве. Но пока мы раздумываем об этих проблемах, строительство продолжается. Предлагают новые квартиры в ЖК «Петровщина». А в строящемся доме на Гурского в Минске усилили несущую колонну . В ЖК «Фарфоровый» квартиры подорожали на $ 25—500 за «квадрат». А вот в ЖК «Минск-Мир» уже достроили еще один дом. Мы сходили на приемку .

1354 многодетные семьи в этом году получат квартиры в Минске. Еще 4079 направят на строительство жилья в столице.

Только-только в Гомеле утихли страсти вокруг «золотого» туалета на набережной Сожа, как городские власти вновь удивили. На специализированной площадке, посвященной госзакупкам, появился тендер на выполнение строительно-монтажных работ объекта «Благоустройство площади Ленина с установкой флагштока в Гомеле». Цена заказа — почти 1,5 миллиона рублей. Деньги на возведение флагштока планируется выделить из местного бюджета.

Земля

Прошел большой аукцион по продаже участков в частную собственность в Минском районе. Участникам аукциона было предложено 39 лотов. По самой высокой начальной цене — за 80.000 рублей — был выставлен на аукцион участок № 371 в д. Дроздово Боровлянского сельсовета. Земельный надел насчитывает 15 соток, имеет электричество и газ. Купить участок на аукционе пожелали 3 человека. В ходе торгов цена на него поднялась до 171.487 рублей, или 77.086 долларов США. Подробные итоги здесь.

Регионы

Цены на квартиры на вторичном рынке жилья в Гродно сильно переоценены продавцами и никак не сопоставимы с заработной платой людей. Поэтому гродненцы все чаще ищут работу и жилье за границей . Но есть и иностранцы, которые влюбляются в этот город и переезжают сюда жить.

Дачи и частные дома