﻿ Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24 февраля — 1 марта 2020 года). 21.by
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24 февраля — 1 марта 2020 года)

29.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

На протяжении шести недель не прекращается бурный рост цен в объявлениях о продаже квартир в Минске. За минувшую неделю городской индекс цен поднялся на очередные 0,7% и составил 1458 $/м2. Подобные темпы наблюдались в последний раз на рубеже 2017−2018 годов. Первичный рынок не отстаёт от «вторички» — средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,6% и составила 1331 $/м2.

Коррупция

Не спрашивайте, как это будет работать. Мы сами не понимаем. Но чтобы сформировать единый подход к предупреждению коррупции в строительной отрасли, Минстройархитектуры утвердило методические рекомендации по организации антикоррупционной работы с учетом специфики области применения методички. За основу были приняты рекомендации, которые разработала Генеральная прокуратура.

Трещины

Недавно мы описали историю об относительно свежей престижной многоэтажке по проспекту Независимости, 168/2, которая стоит прямо на выходе из метро Уручье. Дом покрылся трещинами, у жильцов испортились ремонты, а товарищество собственников в дефектах винит самих владельцев квартир. После публикации с нами связалась житель третьего корпуса этого дома, у которой наблюдаются такие же проблемы. Только вот женщина не стала ждать каких-то действий со стороны товарищества и заказала независимую экспертизу самостоятельно.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24 февраля — 1 марта 2020 года)

Строительство

Мы узнали, как стройотрасль Беларуси ушла в «сплошную экономию» и забыла о качестве. Но пока мы раздумываем об этих проблемах, строительство продолжается. Предлагают новые квартиры в ЖК «Петровщина». А в строящемся доме на Гурского в Минске усилили несущую колонну. В ЖК «Фарфоровый» квартиры подорожали на $ 25—500 за «квадрат». А вот в ЖК «Минск-Мир» уже достроили еще один дом. Мы сходили на приемку.

1354 многодетные семьи в этом году получат квартиры в Минске. Еще 4079 направят на строительство жилья в столице.

Только-только в Гомеле утихли страсти вокруг «золотого» туалета на набережной Сожа, как городские власти вновь удивили. На специализированной площадке, посвященной госзакупкам, появился тендер на выполнение строительно-монтажных работ объекта «Благоустройство площади Ленина с установкой флагштока в Гомеле». Цена заказа — почти 1,5 миллиона рублей. Деньги на возведение флагштока планируется выделить из местного бюджета.

Земля

Прошел большой аукцион по продаже участков в частную собственность в Минском районе. Участникам аукциона было предложено 39 лотов. По самой высокой начальной цене — за 80.000 рублей — был выставлен на аукцион участок № 371 в д. Дроздово Боровлянского сельсовета. Земельный надел насчитывает 15 соток, имеет электричество и газ. Купить участок на аукционе пожелали 3 человека. В ходе торгов цена на него поднялась до 171.487 рублей, или 77.086 долларов США. Подробные итоги здесь.

Регионы

Цены на квартиры на вторичном рынке жилья в Гродно сильно переоценены продавцами и никак не сопоставимы с заработной платой людей. Поэтому гродненцы все чаще ищут работу и жилье за границей. Но есть и иностранцы, которые влюбляются в этот город и переезжают сюда жить.

Дачи и частные дома

По цене столичной «однушки» можно купить готовый коттедж в пешей доступности от водохранилища Крылово. Площадь строения — более 200 квадратных метров, цена объекта — $ 52,3 тыс. Подробности — в репортаже Realt.by.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24 февраля — 1 марта 2020 года)

Коммерческая недвижимость

Несколько минских хостелов временно приостановили прием туристов из Китая. Администраторы поясняют: туристы из других стран задают вопросы, есть ли китайские постояльцы, — и отказываются жить с ними в одной комнате. В Министерстве спорта и туризма говорят, что действия владельцев хостелов незаконны.

Сразу несколько любопытных объектов недвижимости, расположенных в Минской области, будут выставлены на торги в марте этого года. Среди них — школа, бомбоубежище, производственный корпус, столовая и другие постройки. Торги пройдут на базе электронной торговой площадки Белорусской универсальной товарной биржи «БУТБ-Имущество».

Рынок коммерческой недвижимости Могилева в последнее время стабилен, и даже наметились положительные тенденции в сегменте офисных площадей. Строятся новые бизнес-центры, открываются торгово-развлекательные площадки, в город приходят столичные и зарубежные ритейлеры. Но все равно проблемы есть.

Еще хуже проблемы в Минске с помещениями для небольших IT-компаний. Владельцы бизнес-центров «сдают только от тысячи квадратов».

Участники рынка рассказали, что за выходом на рынок Беларуси жесткого дискаунтера «Грошык» стоит компания «Евроторг», владелец крупнейшей белорусской розничной сети «Евроопт».

«Дом печати» продали с третьей попытки почти за 3 млн долларов.

Коммерческие помещения в жилом доме в Лошице-6 продаются почти по $ 1500 за «квадрат».

Риэлтерский бизнес

Павел Астапеня не верит в продажу недвижимости по одному клику. О новых требованиях к риэлтерам, технологиях и перспективах профессии он рассказал здесь.

Количество жалоб на агентства недвижимости снизилось, обоснованных — выросло. При этом 7 агентств остались в прошлом году без лицензий.

Министерство юстиции на своем сайте разместило разъяснение основных правил оказания риэлтерских услуг по найму жилья. В частности, там говорится, что за «просмотр» квартиры перед ее наймом агентства недвижимости не имеют права требовать деньги. Как не дать себя обмануть при поиске арендного жилья через риэлтеров — читайте тут. А то вдруг попадете вот в такую же историю, как наша читательница из Бреста«Нашла квартиру сама, «агент» взял деньги за «подбор варианта».

Жилье и инфраструктура

В 2019 году ПК «Жилищный баланс» профинансировал 192 объекта недвижимости на общую сумму более 14,5 миллиона рублей (около 6,9 млн долларов США по курсу НБРБ, установленному на 1 января 2020 года).

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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"Золотой флагшток", необычный коттедж у водохранилища и продолжение истории с домом в Уручье. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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