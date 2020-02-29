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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24 февраля — 1 марта 2020 года)
29.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
На протяжении шести недель не прекращается бурный рост цен в объявлениях о продаже квартир в Минске. За минувшую неделю городской
Коррупция
Не спрашивайте, как это будет работать. Мы сами не понимаем. Но чтобы сформировать единый подход к предупреждению коррупции в строительной отрасли, Минстройархитектуры
Трещины
Недавно мы описали историю об относительно свежей престижной многоэтажке по проспекту Независимости, 168/2, которая стоит прямо на выходе из метро Уручье. Дом покрылся трещинами, у жильцов испортились ремонты, а товарищество собственников в дефектах винит самих владельцев квартир. После публикации с нами связалась житель третьего корпуса этого дома, у которой наблюдаются такие же проблемы. Только вот женщина не стала ждать каких-то действий со стороны товарищества и
Строительство
Мы
1354 многодетные семьи в этом году получат квартиры в Минске. Еще 4079
Только-только в Гомеле утихли страсти вокруг «золотого» туалета на набережной Сожа, как городские власти вновь удивили. На специализированной площадке, посвященной госзакупкам,
Земля
Прошел большой аукцион по продаже участков в частную собственность в Минском районе. Участникам аукциона было предложено 39 лотов. По самой высокой начальной цене — за 80.000 рублей — был выставлен на аукцион участок № 371 в д. Дроздово Боровлянского сельсовета. Земельный надел насчитывает 15 соток, имеет электричество и газ. Купить участок на аукционе пожелали 3 человека. В ходе торгов цена на него поднялась до 171.487 рублей, или 77.086 долларов США. Подробные итоги
Регионы
Цены на квартиры на вторичном рынке жилья в Гродно сильно переоценены продавцами и никак не сопоставимы с заработной платой людей. Поэтому гродненцы все чаще
Дачи и частные дома
По цене столичной «однушки» можно купить готовый коттедж в пешей доступности от водохранилища Крылово. Площадь строения — более 200 квадратных метров, цена объекта — $ 52,3 тыс. Подробности —
Коммерческая недвижимость
Несколько минских хостелов временно
Сразу несколько любопытных объектов недвижимости, расположенных в Минской области,
Рынок коммерческой недвижимости Могилева в последнее время стабилен, и даже наметились положительные тенденции в сегменте офисных площадей. Строятся новые бизнес-центры, открываются торгово-развлекательные площадки, в город приходят столичные и зарубежные ритейлеры. Но все равно
Еще хуже проблемы в Минске с помещениями для небольших IT-компаний. Владельцы бизнес-центров
Участники рынка
«Дом печати»
Коммерческие помещения в жилом доме в Лошице-6
Риэлтерский бизнес
Павел Астапеня не верит в продажу недвижимости по одному клику. О новых требованиях к риэлтерам, технологиях и перспективах профессии он рассказал
Количество жалоб на агентства недвижимости
Министерство юстиции на своем сайте разместило разъяснение основных правил оказания риэлтерских услуг по найму жилья. В частности, там говорится, что за «просмотр» квартиры перед ее наймом агентства недвижимости не имеют права требовать деньги. Как не дать себя обмануть при поиске арендного жилья через риэлтеров —
Жилье и инфраструктура
В 2019 году ПК «Жилищный баланс»
Редакция Realt.by
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24 февраля — 1 марта 2020 года)
"Золотой флагшток", необычный коттедж у водохранилища и продолжение истории с домом в Уручье. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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