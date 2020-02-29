В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет

Здесь представлено изобилие различных цветов – живых и искусственных, растений, деревьев. В отделе можно купить землю, полиэтиленовую пленку, опоры для растений, технику, семена – одним словом, все, что так необходимо людям в преддверии весеннего сезона.

В отделе знакомимся с двумя молодыми людьми, которые рассматривают растения. На вопрос, с какой целью они пришли в магазин, один из них отвечает:

- Пришли посмотреть ассортимент и цены. Мы живем в Уручье, и нам не хватало такого большого строительного гипермаркета. Наконец-то он появился. Мы делаем ремонт в квартире, и гораздо удобнее и ближе делать покупки будет здесь. Поэтому очень рады открытию в нашем районе такого большого магазина. Если меня что-то заинтересует по цене и товарам, то, возможно, сегодня сделаем и первые покупки.