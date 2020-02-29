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В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет

29.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет

Открытие магазина, как и обещали организаторы, состоялось ровно в 12.00. К этому времени собрались сотни людей. Одни из них пришли из любопытства, чтобы посмотреть и оценить ассортимент, вторые – чтобы заодно сделать и покупки.

В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет
В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет

В «Материке» открыт большой магазин «Садовый Мир» (отдел «Сад и орогод»).

В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет

- Это фишка магазина и большая радость для садоводов и любителей растений и цветов. Такого ассортимента, как у нас, вы не найдете больше нигде, - говорит один из организаторов открытия магазина.

В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет
В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет

Здесь представлено изобилие различных цветов – живых и искусственных, растений, деревьев. В отделе можно купить землю, полиэтиленовую пленку, опоры для растений, технику, семена – одним словом, все, что так необходимо людям в преддверии весеннего сезона.

В отделе знакомимся с двумя молодыми людьми, которые рассматривают растения. На вопрос, с какой целью они пришли в магазин, один из них отвечает:

- Пришли посмотреть ассортимент и цены. Мы живем в Уручье, и нам не хватало такого большого строительного гипермаркета. Наконец-то он появился. Мы делаем ремонт в квартире, и гораздо удобнее и ближе делать покупки будет здесь. Поэтому очень рады открытию в нашем районе такого большого магазина. Если меня что-то заинтересует по цене и товарам, то, возможно, сегодня сделаем и первые покупки.

В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет

Здесь же знакомимся с пожилой женщиной Ниной Владимировной. Она живет в Уручье и со своей подругой также пришла на открытие магазина, чтобы изучить ассортимент.

- Меня интересует мебель для дачи. Если что-то понравится, то и купим, - говорит женщина.

В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет

В отделе стройматериалов знакомимся с семьей. Она приехала за товарами из Заводского района города.

- Мы строим свой дом, и нам нужны стройматериалы. Сейчас я выбираю уголки для лестницы, - говорит мужчина. – Впечатление от магазина замечательное. Побольше бы таких торговых центров строили в каждом районе Минска.

В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет

В отделе «Товары для дома» большой выбор дверей, комплектующих к ним, фурнитура для шкафов, бытовая химия, емкости для дома, стеллажи деревянные и металлические, подоконники деревянные и ПВХ, мебельные щиты, наличники и ряд других товаров. Словом, всего не перечесть.

В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет
В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет
В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет
В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет
В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет

В магазине представлен огромный выбор обоев, ламината разных производителей, напольных покрытий, керамогранита.

Среди новинок ламината – виниловая плитка. Она состоит из двойного слоя армирующего стекловолокна, не боится воды, женских высоких каблуков. Ее можно укладывать в ванной, кухне.

В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет
В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет

В отделе «Сантехника» представлен огромный выбор ванн, душевых кабин, смесителей отечественного и зарубежного производства, зеркал, ковриков и много-много другой продукции.

Если говорить о смесителях, то здесь их широкий выбор российского производителя ESKO(чешский бренд, гарантия на корпус – 10 лет, цены – от 100 до 300 рублей) и «Смеситель и вода» (Санкт-Петербург, гарантия – 5 лет, цены – от 80 рублей и выше).

Зеркала тоже самые разные: с подсветкой, в багете, гравированные.

В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет
В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет
В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет
В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет
В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет
В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет

В праздничный день покупателям вручают подарки за первые покупки от поставщиков товаров и участие в различных конкурсах, розыгрышах, а также за оформление дисконтных карт. В каждом отделе есть скидки на различные товары.

В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет
В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет

«Материк» в Уручье – второй в столице (первый в Каменной горке) и четвертый в Беларуси (после Бреста и Гродно). В первую очередь он предназначен для горожан, проживающих в восточной части Минска.

В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет

В торговом центре «Корона Дом» под одной крышей будут работать более 60 магазинов мебели, предметов декора и дизайна. Посетители смогут выбрать не только мебель, но и обивку, цвет деревянной отделки, а также современную сантехнику, свет и текстиль.

В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет
В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет
В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет
В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет

На втором этаже будет работать ресторан быстрого обслуживания «Пит STOP» с блюдами домашней кухни.

Сегодня, в рамках торжественной церемонии открытия торгового центра, в 15.00 начался праздник «Гипермасленица». Главным его партнером выступает «Материк». Гостей угощают масленичными блинами и дарят подарки за участие в конкурсах.

В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет

Торговый центр находится по проспекту Независимости, 154 Д, в шаговой доступности от станции метро «Борисовский тракт». Ближайшая к нему остановка городского транспорта – «Магистр». До нее можно добраться на автобусе №77.

Кроме того, совсем скоро начнет ходить бесплатный транспорт от станции метро «Борисовский тракт» до ТЦ «Корона-Уручье» и «Корона Дом».

Рядом с ТЦ действует бесплатный 3-этажный паркинг на 858 мест, а также собственная парковка на 327 машиномест.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Сегодня состоялось торжественное открытие ТЦ мебели и декора «Корона Дом». Первым в новом большом магазине распахнул свои двери один из крупнейших строительных...
 
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