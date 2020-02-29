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В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет
29.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Здесь представлено изобилие различных цветов – живых и искусственных, растений, деревьев. В отделе можно купить землю, полиэтиленовую пленку, опоры для растений, технику, семена – одним словом, все, что так необходимо людям в преддверии весеннего сезона.
В отделе знакомимся с двумя молодыми людьми, которые рассматривают растения. На вопрос, с какой целью они пришли в магазин, один из них отвечает:
- Пришли посмотреть ассортимент и цены. Мы живем в Уручье, и нам не хватало такого большого строительного гипермаркета. Наконец-то он появился. Мы делаем ремонт в квартире, и гораздо удобнее и ближе делать покупки будет здесь. Поэтому очень рады открытию в нашем районе такого большого магазина. Если меня что-то заинтересует по цене и товарам, то, возможно, сегодня сделаем и первые покупки.
В отделе стройматериалов знакомимся с семьей. Она приехала за товарами из Заводского района города.
- Мы строим свой дом, и нам нужны стройматериалы. Сейчас я выбираю уголки для лестницы, - говорит мужчина. – Впечатление от магазина замечательное. Побольше бы таких торговых центров строили в каждом районе Минска.
В отделе «Сантехника» представлен огромный выбор ванн, душевых кабин, смесителей отечественного и зарубежного производства, зеркал, ковриков и много-много другой продукции.
Если говорить о смесителях, то здесь их широкий выбор российского производителя ESKO(чешский бренд, гарантия на корпус – 10 лет, цены – от 100 до 300 рублей) и «Смеситель и вода» (Санкт-Петербург, гарантия – 5 лет, цены – от 80 рублей и выше).
Зеркала тоже самые разные: с подсветкой, в багете, гравированные.
«Материк» в Уручье – второй в столице (первый в Каменной горке) и четвертый в Беларуси (после Бреста и Гродно). В первую очередь он предназначен для горожан, проживающих в восточной части Минска.
На втором этаже будет работать ресторан быстрого обслуживания «Пит STOP» с блюдами домашней кухни.
Сегодня, в рамках торжественной церемонии открытия торгового центра, в 15.00 начался праздник «Гипермасленица». Главным его партнером выступает «Материк». Гостей угощают масленичными блинами и дарят подарки за участие в конкурсах.
Торговый центр находится по проспекту Независимости, 154 Д, в шаговой доступности от станции метро «Борисовский тракт». Ближайшая к нему остановка городского транспорта – «Магистр». До нее можно добраться на автобусе №77.
Кроме того, совсем скоро начнет ходить бесплатный транспорт от станции метро «Борисовский тракт» до ТЦ «Корона-Уручье» и «Корона Дом».
Рядом с ТЦ действует бесплатный 3-этажный паркинг на 858 мест, а также собственная парковка на 327 машиномест.
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В Уручье открылся торговый центр «Корона Дом» и «Материк». Посмотрите, ради чего стоит посетить гипермаркет
Сегодня состоялось торжественное открытие ТЦ мебели и декора «Корона Дом». Первым в новом большом магазине распахнул свои двери один из крупнейших строительных...
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