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В Минске руководитель офиса Зеленского и замглавы Администрации Путина обсудили следующий обмен пленными
01.03.2020 14:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации
Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «Нормандской четверки» во время встречи в Париже в декабре 2019 года.
Ермак заявил о намерении провести следующий этап обмена в марте. Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандской формате.
Напомним,
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В Минске руководитель офиса Зеленского и замглавы Администрации Путина обсудили следующий обмен пленными
В переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций.
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