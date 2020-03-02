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Беларусь насобирала на март почти 1 млн тонн нефти

02.03.2020 10:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы на март законтрактовали сырья на уровне 1 млн тонн, сообщили TUT.BY участники рынка. Впрочем, поставок может быть как больше, так и меньше указанного объема.


Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

Компании группы «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева в марте планируют поставить в Беларусь 300 тысяч тонн нефти по нефтепроводу «Дружба». Возможно, еще около 100 тыс. тонн прибудет по железной дороге.

В марте также ожидается поставка в порт Клайпеды 160 тыс. тонн российской нефти для новополоцкого «Нафтана», которая была куплена через трейдеров. Кроме того, «Белнефтехим» заключил сделку с азербайджанской Sосar на поставку в марте двух танкеров нефти общим объемом около 160 тыс. тонн, которая поступит на Мозырский НПЗ через Украину по нефтепроводу «Одесса-Броды».

На НПЗ также поступает нефть, которая добывается в Беларуси — порядка 130 тыс. тонн в месяц. Ранее белорусская нефть экспортировалась.

По информации концерна «Белнефтехим», с марта нефть на белорусские НПЗ, в дополнение к компаниям группы «Сафмар», начнут поставлять пять новых российских поставщиков, которые ранее не занимались поставками нефти в Беларусь. В концерне лишь подтвердили информацию о том, что компания «УДС нефть» планирует поставить 50 тысяч тонн. Названия других компании и их объемы в концерне не назвали.

Источник Рейтер в нефтяной отрасли сказал, что возможными поставщиками нефти в Беларусь могут стать малые производители, одним из которых является «Янгпур», российская «дочка» «Белоруснефти». «Они (эти компании) могут поставить суммарно около 50 тысяч тонн [нефти], но объем пока под вопросом», — отметил он. «Янгпур» добыл в 2019 году 224 тысячи тонн нефти, по данным «Белоруснефти».

В январе-феврале Мозырский НПЗ и «Нафтан» работали на загрузке 50%, они переработали около 1,8 млн тонн нефти при плане 3,6−4 млн тонн. Такие объемы переработки нефти позволяют обеспечивать потребности внутреннего рынка и «критический объем экспорта», считают в «Белнефтехиме».

В феврале одним из источников для переработки стала технологическая нефть из нефтепровода «Дружба». Ее отбор власти Беларуси начали 11 февраля. Объем такого сырья в «Белнефтехиме» не раскрывают.

Собеседники TUT.BY считают, что Беларусь еще испытывает потребность в нефти, потому что не все танкеры могут прибыть в страну в марте. Источники утверждают, что руководители нефтяной отрасли проводят переговоры с представителями «большой пятерки» российских нефтяных компаний (Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, Сургутнефтегаз и Татнефть) по поводу возможных поставок. В «Белнефтехиме» это не подтверждают. До 2020 года именно эти пять компаний поставляли в Беларусь 90% нефти.

На днях также появилась информация, что Польша готова помочь Беларуси с поставками нефти. В частности. польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN сообщил о решении технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти из Плоцка в Адамово, по сути — в сторону Беларуси. Нюанс в том, что PERN планировал модернизировать трубопровод для работы в реверсном направлении лишь в течение года.

 
 
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В январе-феврале Мозырский НПЗ и «Нафтан» работали на загрузке 50%, они переработали около 1,8 млн тонн нефти при плане 3,6−4 млн тонн.
 
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