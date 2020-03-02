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«Беллегпром» намерен бороться с секонд-хендами, но не знает, как
02.03.2020 10:58 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Деятельность магазинов секонд-хенда необходимо регулировать, их нужно вынести за пределы крупных городов.
Об этом заявила председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина в эфире программы «Неделя» на
По ее словам, с направлением деятельности магазинов секонд-хенда «не так просто разобраться». В 2019 году товара для них было завезено на 78 млн долларов. Концерн продолжает настаивать на регулировании деятельности данного направления.
«Возможно, если не закрытие, то, по крайней мере вынос его с каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц», - заявила Лунгина.
«Мы за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все техрегламенты, требования, мы проверяем на все показатели безопасности одежды, поэтому и на рынке хочется, чтобы все аналогично работали», - сказала она.
Напомним, 7 июня минувшего года глава концерна
Татьяна Лугина
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Деятельность магазинов секонд-хенда необходимо регулировать, их нужно вынести за пределы крупных городов.
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