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«Беллегпром» намерен бороться с секонд-хендами, но не знает, как

02.03.2020 10:58 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Деятельность магазинов секонд-хенда необходимо регулировать, их нужно вынести за пределы крупных городов.

Об этом заявила председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина в эфире программы «Неделя» на СТВ.

По ее словам, с направлением деятельности магазинов секонд-хенда «не так просто разобраться». В 2019 году товара для них было завезено на 78 млн долларов. Концерн продолжает настаивать на регулировании деятельности данного направления.

«Возможно, если не закрытие, то, по крайней мере вынос его с каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц», - заявила Лунгина.

«Мы за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все техрегламенты, требования, мы проверяем на все показатели безопасности одежды, поэтому и на рынке хочется, чтобы все аналогично работали», - сказала она.

Напомним, 7 июня минувшего года глава концерна заявляла, что «качество товаров должно отвечать требованиям покупателей и нормам законодательства, тогда как в секонд-хендах продается некачественная одежда.

Татьяна Лугина была назначена на пост председателя «Беллегпром» 5 мая 2019 года.

 
 
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Деятельность магазинов секонд-хенда необходимо регулировать, их нужно вынести за пределы крупных городов.
 
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