«Беллегпром» намерен бороться с секонд-хендами, но не знает, как

Деятельность магазинов секонд-хенда необходимо регулировать, их нужно вынести за пределы крупных городов.

Об этом заявила председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина в эфире программы «Неделя» на СТВ .

По ее словам, с направлением деятельности магазинов секонд-хенда «не так просто разобраться». В 2019 году товара для них было завезено на 78 млн долларов. Концерн продолжает настаивать на регулировании деятельности данного направления.

«Возможно, если не закрытие, то, по крайней мере вынос его с каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц», - заявила Лунгина.

«Мы за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все техрегламенты, требования, мы проверяем на все показатели безопасности одежды, поэтому и на рынке хочется, чтобы все аналогично работали», - сказала она.

Напомним, 7 июня минувшего года глава концерна заявляла , что «качество товаров должно отвечать требованиям покупателей и нормам законодательства, тогда как в секонд-хендах продается некачественная одежда.