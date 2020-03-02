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КГК выявил множество нарушений на предприятиях в Минской области

02.03.2020 12:46 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В результате проверок промпредприятий Комитет госконтроля обнаружил множество недостатков и нарушений на 53% объектов.

Были проверены ТПУП «СпецМашиностроение», ЗАО «Заславский завод ЖБИ», ОАО «Борисовский авторемонтный завод», ПРУП «Молодечненский завод порошковой металлургии», передает БЕЛТА со ссылкой на КГК.

На этих предприятиях отмечена антисанитария в производственно-бытовых помещениях.

Были проверены производства в Борисовском, Минском, Молодечненском, Мядельском, Слуцком и Солигорском районах. В числе основных нарушений: неэффективное использование производственных площадей и оборудования, наличие большого количества мусора и бытовых отходов.

Среди них - ОАО «Борисовский авторемонтный завод», РПУП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство», ГУП «Мядельское ПМС» и другие.

 
 
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В результате проверок промпредприятий Комитет госконтроля обнаружил множество недостатков и нарушений на 53% объектов.
 
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