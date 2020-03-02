КГК выявил множество нарушений на предприятиях в Минской области

В результате проверок промпредприятий Комитет госконтроля обнаружил множество недостатков и нарушений на 53% объектов.

Были проверены ТПУП «СпецМашиностроение», ЗАО «Заславский завод ЖБИ», ОАО «Борисовский авторемонтный завод», ПРУП «Молодечненский завод порошковой металлургии», передает БЕЛТА со ссылкой на КГК.

На этих предприятиях отмечена антисанитария в производственно-бытовых помещениях.

Были проверены производства в Борисовском, Минском, Молодечненском, Мядельском, Слуцком и Солигорском районах. В числе основных нарушений: неэффективное использование производственных площадей и оборудования, наличие большого количества мусора и бытовых отходов.

Среди них - ОАО «Борисовский авторемонтный завод», РПУП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство», ГУП «Мядельское ПМС» и другие.