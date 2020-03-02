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КГК выявил множество нарушений на предприятиях в Минской области
02.03.2020 12:46 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В результате проверок промпредприятий Комитет госконтроля обнаружил множество недостатков и нарушений на 53% объектов.
Были проверены ТПУП «СпецМашиностроение», ЗАО «Заславский завод ЖБИ», ОАО «Борисовский авторемонтный завод», ПРУП «Молодечненский завод порошковой металлургии»,
На этих предприятиях отмечена антисанитария в производственно-бытовых помещениях.
Были проверены производства в Борисовском, Минском, Молодечненском, Мядельском, Слуцком и Солигорском районах. В числе основных нарушений: неэффективное использование производственных площадей и оборудования, наличие большого количества мусора и бытовых отходов.
Среди них - ОАО «Борисовский авторемонтный завод», РПУП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство», ГУП «Мядельское ПМС» и другие.
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В результате проверок промпредприятий Комитет госконтроля обнаружил множество недостатков и нарушений на 53% объектов.
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