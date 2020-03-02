Советник главы «Газпрома» дал работу бывшему госссекретарю Совбеза Беларуси

Источник материала: Tut.by

Бывший госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Межуев назначен директором БГК им. А.П.Мешкова. Информация об этом размещена на сайте брестского гандбольного клуба (БГК).



Фото: пресс-служба БГК им. Мешкова

«Александр Вениаминович не чужой человек для спорта и в частности — для гандбола. В свое время он возглавлял федерацию гандбола Брестской области, являлся одним из инициаторов создания БГК им. Мешкова», говорится в сообщении.

К Межуеву перейдут функции, которые в свое время были возложены на управляющую клубом Аделаиду Мешкову, пояснили в клубе.

Брестский гандбольный клуб им. Мешкова был создан в 2002 году. Его основали Александр и Сергей Мешковы в память об отце Анатолии Мешкове, известном брестском тренере. Уже много лет БГК является сильнейшим клубом Беларуси и регулярно участвует в еврокубках. Во многом это заслуга Александра Мешкова. Сейчас он — председатель наблюдательного совета ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», заместитель руководителя аппарата правления — советник председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Спонсорскую поддержку клубу также оказывают «Брестгазоаппарат» и Белгазпромбанк, совладельцами которых является российская газовая монополия. Свой бюджет БГК им. Мешкова не разглашает, но, по экспертным оценкам , он составляет около 5 млн долларов.

Уроженец Ляхович Александр Межуев окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище, московскую Военную академию имени М.В.Фрунзе и московскую Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Проходил службу в командных и штабных должностях: прошел путь от командира бригады до начальник Главной военной инспекции Вооруженных Сил Беларуси. Был удостоен звания генерал-майора. В 2013−15 годах Межуев занимал пост госсекретаря Совета Безопасности. Но покинул этот пост «в связи со сложными семейными обстоятельствами».

Александр Межуев не первый белорусский высокопоставленный чиновник, которого трудоустроил БГК. Много лет на матчах клуба можно видеть Василия Долголева. Он работал заместителем главы администрации президента Беларуси, вице-премьером, председателем Брестского облисполкома, послом Беларуси в России. С 2012 года по март 2018 года был советником председателя правления «Белгазпромбанка». А потом стал исполнительным директором детской гандбольной лиги Zubr Cup, которая проходит под патронажем БГК им. Мешкова.