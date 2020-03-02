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На первых торгах весны рубль окреп к доллару
02.03.2020 13:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 2 марта прошли очередные торги валютами. Доллар после заметного укрепления и преодоления четырехлетнего максимума снизился к рублю.
Доллар снизился на BYN 0,0049 — до 2,2342 рубля.
Евро укрепился на BYN 0,0028 — до 2,4703 рубля.
Российский рубль подорожал на BYN 0,0257 после резкого падения в пятницу — до 3,3663 рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 2 марта прошли очередные торги валютами. Доллар после заметного укрепления и преодоления четырехлетнего максимума снизился...
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