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Беларусь и Казахстан будут сотрудничать в регулировании торговли и общепита

02.03.2020 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Беларусь и Казахстан будут сотрудничать в регулировании торговли и общепита

Фото из архива

 

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан будут сотрудничать в регулировании торговли и общепита, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Встреча с делегацией Казахстана состоялась сегодня в министерстве. Стороны обменялись опытом в сферах защиты прав потребителей, регулирования ценообразования социально значимых товаров, развития конкуренции, продвижения товаров отечественного производства, развития биржевой торговли, а также в поэтапном уходе от использования пластика в торговле и общественном питании.

По итогам встречи Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Министерство торговли и интеграции Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве в области регулирования торговли и общественного питания, защиты внутреннего потребительского рынка.

БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
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Фото из архива   2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан будут сотрудничать в регулировании торговли и общепита, сообщили
 
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