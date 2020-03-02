В Сухарево продают 296 квартир для нуждающихся. Стоимость квадрата нормируемой площади с отделкой — от 1089 рублей

В газете «Звязда» 29 февраля были опубликованы сразу 2 проектных декларации от УКС Фрунзенского района. Первая касается «многоквартирного жилого дома № 7/1 по генплану в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева. Микрорайон № 4 (2-я очередь строительства)». Это будет двухсекционный панельный 16-этажный, 127-квартирный жилой дом с техническим подпольем и чердаком. В каждой секции запроектированы 2 лифта.

Здесь предлагаются квартиры сразу с внутренней отделкой:

в квартире будут поклеены обои, в санузлах — акриловая покраска. На полу предусмотрен линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове, потолки – акриловая покраска;

полы – линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове в жилых комнатах, коридорах, кухнях, кладовых, керамическая плитка в санузлах.

Окна – профиль ПВХ (СТБ 1107), оснащены детскими замками безопасности, двери – деревянные.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (по направлениям администраций районов г. Минска) предлагается:

2 однокомнатных квартиры;

62 двухкомнатные квартиры;

63 трехкомнатные квартиры;

Цена 1 кв. метра общей площади объекта долевого строительства в жилом доме № 7/1 по генплану на дату опубликования проектной декларации с учетом прогнозных индексов составляет: для нормативной площади – 1567,68 рублей; для площади, превышающей нормативную, – 1787,98 рублей.

Начало строительства – 22 августа 2019 года. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 20 декабря 2020 года.