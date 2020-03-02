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В Сухарево продают 296 квартир для нуждающихся. Стоимость квадрата нормируемой площади с отделкой — от 1089 рублей
02.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В газете «Звязда» 29 февраля была опубликована проектная декларация на два многоквартирных жилых дома в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева. Для нуждающихся всего предложено 296 квартир, стоимость квадрата нормируемой площади — от 1089 рублей.
В газете «Звязда» 29 февраля были опубликованы сразу 2 проектных декларации от УКС Фрунзенского района. Первая касается «многоквартирного жилого дома № 7/1 по генплану в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева. Микрорайон № 4 (2-я очередь строительства)». Это будет двухсекционный панельный 16-этажный, 127-квартирный жилой дом с техническим подпольем и чердаком. В каждой секции запроектированы 2 лифта.
Здесь предлагаются квартиры сразу с внутренней отделкой:
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (по направлениям администраций районов г. Минска) предлагается:
Цена 1 кв. метра общей площади объекта долевого строительства в жилом доме № 7/1 по генплану на дату опубликования проектной декларации с учетом прогнозных индексов составляет: для нормативной площади – 1567,68 рублей; для площади, превышающей нормативную, – 1787,98 рублей.
Начало строительства – 22 августа 2019 года. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 20 декабря 2020 года.
Вторая проектная декларация касается «многоквартирного жилого дома №7/2 по генплану в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева. Микрорайон № 4. (2-я очередь строительства)». Здание запроектировано десятиэтажным, четырехсекционным, с техническим подпольем и теплым техническим чердаком. В жилом доме размещено 169 квартир. В каждой секции предусмотрен один лифт грузоподъемностью 630 кг.
Внутренняя отделка:
Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания объекта долевого строительства для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (по направлениям администраций районов г. Минска):
Цена 1 кв. метра общей площади объекта долевого строительства в жилом доме No 7/2 по генплану на дату опубликования проектной декларации с учетом прогнозных индексов составляет: для нормативной площади – 1089,44 рублей; для площади, превышающей нормативную, – 1545,55 рублей.
Начало строительства – 20 июня 2019 года. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 20 декабря 2020 года.
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В Сухарево продают 296 квартир для нуждающихся. Стоимость квадрата нормируемой площади с отделкой — от 1089 рублей
В газете «Звязда» 29 февраля была опубликована проектная декларация на два многоквартирных жилых дома в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева. Для...
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