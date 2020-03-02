Что с январским бюджетом в условиях нефтяного шока?

Источник материала: Tut.by

Доходы бюджета сектора государственного управления, куда входят республиканский и местные бюджеты, Фонд соцзащиты населения и другие важные для государства фонды, за январь 2020 года сложились в сумме 5,2 млрд рублей, или 9,4% уточненного годового плана. Доходы республиканского бюджета составили 2,4 млрд. рублей (9,9% уточненного годового плана), сообщила пресс-служба Минфина.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Поступление НДС составило 2 млрд рублей, или 16,1% плана. Акцизы поступили в сумме 0,2 млрд рублей, или 8,5% плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности просели на фоне нефтяных проблем: 0,2 млрд рублей, или 4,5% уточненного годового плана. Отрицательное значение по налогу на прибыль (минус 3,8 млн рублей по республиканскому бюджету) обусловлено возвратами из бюджета этого налога отдельным плательщикам.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 1,4 млрд рублей, или 8,4% утвержденного годового плана.

По состоянию на 1 февраля 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 174,2 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь 2020 года составили 3,7 млрд рублей, или 6,6% уточненного годового плана. Расходы республиканского бюджета составили 1,5 млрд рублей, или 5,8% плана.

На общегосударственную деятельность направлено 0,6 млрд рублей (5,9%), на финансирование национальной экономики — 0,3 млрд рублей (6,1%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физкультура, спорт, культура и средства массовой информации) — 1,2 млрд рублей (6,6%).

Расходы Фонда соцзащиты населения составили 1,3 млрд рублей, или 7,6% утвержденного годового плана.

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь 2020 года сложился в сумме 1,5 млрд рублей, профицит республиканского бюджета — 0,9 млрд рублей, бюджета ФСЗН — 0,1 млрд рублей.

Республиканский бюджет 2019 года был исполнен с профицитом в 3,2 млрд рублей — на 870 млн больше, чем было запланировано. Бюджет нынешнего года впервые за шесть лет запланирован дефицитным. Пока Минфин Беларуси не видит необходимости в корректировке бюджета в связи с отсутствием поступлений в бюджет экспортных пошлин на сырую нефть.