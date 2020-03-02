ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поставки нефти в Беларусь из Азербайджана планируются 5-6 марта

02.03.2020 14:09 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Два танкера каждый объемом 85 тысяч тонн планирует отправить в «Белнефтехим» нефтяная компания SOCAR из Азербайджана.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на начальника департамента по связям с общественностью компании Ибрагима Ахмедова.

«Первоначально было подписано соглашение по отгрузке первой танкерной партии из порта Супса 20 марта. Однако позднее с «Белнефтехимом» была достигнута договоренность по поставке первой танкерной партии из турецкого терминала в Джейхане 5-6 марта», - сказал Ахмедов.

Ранее он сообщал, что между SOCAR и «Белнефтехим» уже есть соглашение по поставке одной танкерной партии, по второй партии ведутся переговоры.

Напомним, по словам пресс-секретаря концерна Александра Тищенко, между «Белнефтехимом» и Госнефтекомпанией Азербайджана была заключена сделка по поставке двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн. В концерне уточнили, что сырье начнут поставлять по нефтепроводу «Одесса – Броды» в марте.

Напомним, на переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в несколько этапов, вопрос цены на нефть не был решен. С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена.

После этого Беларусь начала искать альтернативные варианты поставок. При этом страны-соседи предлагают помощь в транзите.

Так, 16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время переговоров с Лукашенко подтвердил возможность поставок нефти в Беларусь «со всего мира» через латвийские порты.

21 января Беларусь закупила партию норвежской нефти объемом 80 тысяч тонн для переработки на ОАО «Нафтан».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два танкера каждый объемом 85 тысяч тонн планирует отправить в «Белнефтехим» нефтяная компания SOCAR из Азербайджана.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь и Казахстан будут сотрудничать в регулировании торговли и общепита
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика