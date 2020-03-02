Поставки нефти в Беларусь из Азербайджана планируются 5-6 марта

Два танкера каждый объемом 85 тысяч тонн планирует отправить в «Белнефтехим» нефтяная компания SOCAR из Азербайджана.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на начальника департамента по связям с общественностью компании Ибрагима Ахмедова.

«Первоначально было подписано соглашение по отгрузке первой танкерной партии из порта Супса 20 марта. Однако позднее с «Белнефтехимом» была достигнута договоренность по поставке первой танкерной партии из турецкого терминала в Джейхане 5-6 марта», - сказал Ахмедов.

Ранее он сообщал , что между SOCAR и «Белнефтехим» уже есть соглашение по поставке одной танкерной партии, по второй партии ведутся переговоры.

Напомним, по словам пресс-секретаря концерна Александра Тищенко, между «Белнефтехимом» и Госнефтекомпанией Азербайджана была заключена сделка по поставке двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн. В концерне уточнили, что сырье начнут поставлять по нефтепроводу «Одесса – Броды» в марте.

Напомним, на переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в несколько этапов, вопрос цены на нефть не был решен . С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена .

После этого Беларусь начала искать альтернативные варианты поставок. При этом страны-соседи предлагают помощь в транзите.

Так, 16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время переговоров с Лукашенко подтвердил возможность поставок нефти в Беларусь «со всего мира» через латвийские порты.