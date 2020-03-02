|
Поставки нефти в Беларусь из Азербайджана планируются 5-6 марта
02.03.2020 14:09 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Два танкера каждый объемом 85 тысяч тонн планирует отправить в «Белнефтехим» нефтяная компания SOCAR из Азербайджана.
Об этом
«Первоначально было подписано соглашение по отгрузке первой танкерной партии из порта Супса 20 марта. Однако позднее с «Белнефтехимом» была достигнута договоренность по поставке первой танкерной партии из турецкого терминала в Джейхане 5-6 марта», - сказал Ахмедов.
Ранее он
Напомним, по словам пресс-секретаря концерна Александра Тищенко, между «Белнефтехимом» и Госнефтекомпанией Азербайджана была заключена сделка по поставке двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн. В концерне уточнили, что сырье начнут поставлять по нефтепроводу «Одесса – Броды» в марте.
Напомним, на переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в несколько этапов, вопрос цены на нефть
После этого Беларусь начала искать альтернативные варианты поставок. При этом страны-соседи предлагают помощь в транзите.
Так, 16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время переговоров с Лукашенко
21 января Беларусь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два танкера каждый объемом 85 тысяч тонн планирует отправить в «Белнефтехим» нефтяная компания SOCAR из Азербайджана.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)