«Опасаемся реэкспорта». Казахстан готов продавать нефть в Беларусь при условии уплаты пошлины

Источник материала: Tut.by

Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь по цене, включающей экспортную пошлину, заявил агентству « Интерфакс-Запад » в Минске вице-министр торговли Кайрат Торебаев.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Заключение соглашения [по торговле нефтью] с Беларусью — это сложный вопрос. Наша страна, когда экспортирует нефть и нефтепродукты использует таможенную пошлину. Размер пошлины составляет порядка 60 долларов за тонну при экспорте нефти и 30 долларов при экспорте нефтепродуктов. Когда мы экспортируем нефть в близлежащие страны, мы используем пошлину, — сказал Торебаев. — Беларусь, в случае заключения соглашения, должна будет применять такую пошлину, чтобы не было своего рода перетоков из Казахстана в Евросоюз через Беларусь. Да, мы готовы продавать нефть в Беларусь с экспортной пошлиной. Мы должны обезопасить свой рынок, чтобы не было реэкспорта.

Вице-министр пояснил, что в Казахстане внутренняя цена на газ субсидируется из экспортной таможенной пошлины на нефть.

— Мы считаем, что если мы не будем использовать этот механизм [продажи нефти в Беларусь с пошлиной] годовые потери составят порядка 200 млн долларов при поставке 3,5 млн тонн нефти, — сказал Кайрат Торебаев.

Вместе с тем в Казахстане допускают, что «белорусские коллеги смогут правильно администрировать процесс, то есть гарантировать, что не будет реэкспорта нефти и нефтепродуктов».

— Казахстану нужна гарантия, что нефтепродукты, которые будут выработаны на белорусских НПЗ из казахстанской нефти будут потребляться исключительно на внутреннем рынке, — отметил вице-министр, комментируя суть администрирования. — Наши команды продолжают диалог, и мы ждем от белорусских коллег рабочего механизма — все зависит от этого. Или белорусы будут покупать нефть с пошлиной или без пошлины, но с гарантией отсутствия реэкспорта. Можно и так сказать.

Беларусь Минск обсуждают поставки до 3,5 млн т нефти в год">обсуждает с Казахстаном возможность поставок нефтяного сырья еще с осени прошлого года. Минск интересовала не только поставка нефти, но и поставка продуктов, возможных для переработки, таких как газойль, мазут. Ранее речь шла о закупке от 1 до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Темные нефтепродукты можно поставлять в Беларусь железнодорожным транспортом. Что касается нефти, то ее выгоднее всего транспортировать в Беларусь из Казахстана по «трубе». Недавно Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Беларуси из Казахстана по нефтепроводу «Дружба».