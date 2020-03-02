ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Опасаемся реэкспорта». Казахстан готов продавать нефть в Беларусь при условии уплаты пошлины

02.03.2020 15:16 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь по цене, включающей экспортную пошлину, заявил агентству «Интерфакс-Запад» в Минске вице-министр торговли Кайрат Торебаев.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Заключение соглашения [по торговле нефтью] с Беларусью — это сложный вопрос. Наша страна, когда экспортирует нефть и нефтепродукты использует таможенную пошлину. Размер пошлины составляет порядка 60 долларов за тонну при экспорте нефти и 30 долларов при экспорте нефтепродуктов. Когда мы экспортируем нефть в близлежащие страны, мы используем пошлину, — сказал Торебаев. — Беларусь, в случае заключения соглашения, должна будет применять такую пошлину, чтобы не было своего рода перетоков из Казахстана в Евросоюз через Беларусь. Да, мы готовы продавать нефть в Беларусь с экспортной пошлиной. Мы должны обезопасить свой рынок, чтобы не было реэкспорта.

Вице-министр пояснил, что в Казахстане внутренняя цена на газ субсидируется из экспортной таможенной пошлины на нефть.

— Мы считаем, что если мы не будем использовать этот механизм [продажи нефти в Беларусь с пошлиной] годовые потери составят порядка 200 млн долларов при поставке 3,5 млн тонн нефти, — сказал Кайрат Торебаев.

Вместе с тем в Казахстане допускают, что «белорусские коллеги смогут правильно администрировать процесс, то есть гарантировать, что не будет реэкспорта нефти и нефтепродуктов».

— Казахстану нужна гарантия, что нефтепродукты, которые будут выработаны на белорусских НПЗ из казахстанской нефти будут потребляться исключительно на внутреннем рынке, — отметил вице-министр, комментируя суть администрирования. — Наши команды продолжают диалог, и мы ждем от белорусских коллег рабочего механизма — все зависит от этого. Или белорусы будут покупать нефть с пошлиной или без пошлины, но с гарантией отсутствия реэкспорта. Можно и так сказать.

Беларусь Минск обсуждают поставки до 3,5 млн т нефти в год">обсуждает с Казахстаном возможность поставок нефтяного сырья еще с осени прошлого года. Минск интересовала не только поставка нефти, но и поставка продуктов, возможных для переработки, таких как газойль, мазут. Ранее речь шла о закупке от 1 до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Темные нефтепродукты можно поставлять в Беларусь железнодорожным транспортом. Что касается нефти, то ее выгоднее всего транспортировать в Беларусь из Казахстана по «трубе». Недавно Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Беларуси из Казахстана по нефтепроводу «Дружба».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-министр пояснил, что в Казахстане внутренняя цена на газ субсидируется из экспортной таможенной пошлины на нефть. Если мы не будем использовать этот механизм...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Что с январским бюджетом в условиях нефтяного шока?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика